Vídeo: adolescente é morto com tiro na cabeça dentro de frigorífico em Alagoas

Santana do Ipanema (Alagoas)- Domício Bezerra Barboza Matos, de apenas 14 anos de idade, foi assassinado na manhã da última sexta-feira (2), na cidade de Santana do Ipanema, Sertão de Alagoas. As imagens do circuito de segurança foram divulgadas neste fim de semana.

O crime aconteceu por volta das 10h20, quando a vítima estava dentro de um frigorífico, localizado na Rua Sinhá Rodrigues, no centro da cidade.

Veja o vídeo:

Reprodução: Correio Notícia

As imagens mostram que o criminoso chega com tranquilidade no local, conversa com a vítima, que abaixada, busca algo no maquinário do frigorífico. O adolescente abaixa a cabeça e imediatamente, o homem saca a arma e atira contra Domício. A vítima não teve como se defender.

O jovem foi socorrido para o Hospital Regional Dr. Clodolfo Rodrigues de Melo, em Santana, porém acabou não resistindo aos ferimentos falecendo após dar entrada no hospital.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Arapiraca. A Polícia Civil investiga o caso para apontar a motivação do assassinato.

Edição Web: Bruna Oliveira

