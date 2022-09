PF prende MC William do Borel após apresentação no Rock in Rio

A Polícia Federal prendeu, na noite de domingo (4), o MC William do Borel, após uma apresentação do artista no Rock in Rio. Segundo a corporação, o funkeiro ficou sob vigilância até ser detido, para não afetar a programação do festival.

Ainda de acordo com a PF, William foi alvo de um mandado de prisão por tráfico drogas, expedido pela Justiça Estadual do Paraná.

Uma mulher que também trabalhava no festival foi presa na noite de sexta-feira (2), com o cumprimento de um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio.

Outras prisões

Segundo a PM (Polícia Militar), nos três primeiros dias de festival, 14 pessoas foram presas e três adolescentes, apreendidos, na área externa do evento. Além disso, foram recuperados celulares e outros produtos irregulares vendidos no local.

Por dia, a PM contou com 570 militares e 55 viaturas para o patrulhamento da região em que o evento ocorre.

*Com informações do site R7

