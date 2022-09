Guilherme Arana sofre grave lesão pelo Atlético-MG e está fora da Copa do Mundo

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, vai ficar fora do restante da temporada e está fora da Copa do Mundo. O Atlético-MG informou, nesta quinta-feira (8), que o atleta teve lesão multiligamentar, comprometendo os ligamentos cruzado posterior e colateral medial, além de ruptura no menisco medial e na cartilagem do joelho.

A lesão aconteceu nessa quarta-feira, em confronto contra o Red Bull Bragantino, pela 26ª rodada do Brasileiro. Uma cirurgia será necessária e o tempo de recuperação tira o defensor do Mundial do Catar. A informação foi veiculada, inicialmente, pela Rádio Itatiaia.

A lesão acontece na véspera da última convocação de Tite antes da Copa do Mundo, para amistosos contra Gana e Tunísia, nos dias 23 e 27, respectivamente.

Destaque na excelente temporada do Galo em 2021, Arana era presença praticamente garantida na Seleção Brasileira do técnico Tite. Ele foi titular na posição no último amistoso, contra o Japão, quando o Brasil venceu por 1 a 0.

*Com informações de GE e Tupi

