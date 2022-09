Projeto resgata sambas clássicos dos anos 60 em musical

O concerto do dia 10 de setembro terá entrada franca e no dia 8 de outubro, os ingressos serão no valor de R$ 50,00

Manaus (AM)- O programa “O Fino da Bossa”, apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues será relembrado pelo Projeto Akalanto no musical “Fino da Bossa: Samba, Paixão e Bossa Nova”. A apresentação resgatará os grandes sambas da década de 60 nos dias 10 de setembro e 8 de outubro, às 19h e 20h respectivamente, no Teatro da Instalação, localizado na Rua Frei José dos Inocentes, s/n – Centro e Studio Sonora Music, na Rua José Álvares Maciel, 19, Dom Pedro.

O diretor do Projeto Akalanto, Rubson Furtado, explica que o musical surgiu para reavivar a paixão pelo samba.

“Eu e o Angelus Alon, pensamos em resgatar sambas de sucessos e fazer uma releitura instrumental e harmônica. Além de relembrar grandes sambas, queremos resgatar a memória afetiva das pessoas que cresceram com esses sambas e, também, apresentá-los aos jovens da nova geração nos quais tem pouco contato com os ritmos tradicionais brasileiros”, observou.

A primeira apresentação do grupo será em formato de concerto, no Teatro da Instalação, para explorar a performance e a musicalidade dos integrantes do Projeto Akalanto. Ainda durante a apresentação, o público conhecerá mais um pouco sobre os compositores e intérpretes de várias épocas.

“Já no Studio iremos ampliar a interação e a troca com o público por ser uma apresentação mais intimista, como também demonstrar as músicas autorais do grupo, de maneira mais direta com o público”, explica o diretor do projeto.

O concerto do dia 10 de setembro terá entrada franca e no dia 8 de outubro, os ingressos serão no valor de R$ 50,00, comercializados pelo Sympla.

Sobre o Projeto Akalanto

O Projeto Akalanto surgiu em 2022 como núcleo cultural e a principal atividade é o Grupo Vocal com o objetivo da musicalização e da inovação no cenário musical amazonense.

O Grupo Vocal do Projeto Akalanto ou Vocal Akalanto propõe um treinamento especializado que envolve desde a preparação vocal individual a prática em conjunto de alta performance nas diferentes etnias e culturas. Além disso, ajuda no desenvolvimento das artes, manifestada através da música.

O Grupo Vocal do Projeto Akalanto é sem fins lucrativos, sem apoio governamental e privado, todos os gastos do grupo são custeados pelos membros ou ações como vendas de rifas e vaquinhas on-line.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Show de tributo a Zezinho Correa acontece na Ponta Negra

Estudante de jornalismo da Ufam vence prêmio nacional

Concultura anuncia reuniões setoriais