Concultura anuncia reuniões setoriais para Lei Paulo Gustavo ainda em 2022

Manaus (AM)- Em reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), nesta quinta-feira (8) o presidente Tenório Telles prestou contas do andamento dos trabalhos do Plano Municipal de Cultura (PMC) e recomendou que os conselheiros dos sete segmentos artísticos planejem as reuniões setoriais com artistas e trabalhadores da cultura com vistas à implementação da Lei Paulo Gustavo.

“Vamos fazer o trabalho de formulação do Plano Municipal de Cultura ainda este ano, para encaminharmos ao prefeito David Almeida e iniciarmos as tratativas com a Câmara Municipal. Esse trabalho será entregue à população depois de décadas, que ficou sem esse importante instrumento de planejamento da política cultural para o município”, anunciou Telles, que convocou os conselheiros a se planejarem para, em seguida à conclusão do PMC, realizarem as reuniões setoriais com vistas aos preparativos para os investimentos oriundos das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc.

A participação do Concultura no festival multicultural de artes integradas #SouManaus Passo a Paço 2022 foi ressaltado pelo presidente, que elogiou o empenho da equipe de servidores. Ele destacou o fato da exposição sobre a Vida e Obra de Luiz Bacellar ter tido a visitação de mais de 8 mil pessoas, no Palácio Rio Branco, além dos saraus e recitais no coreto da praça Dom Pedro II.

Entre os destaques e informes da reunião, Telles alertou a todos que busquem divulgar em seus segmentos as inscrições, até 2 de outubro, para o edital do Concultura “Manaus Faz Cultura”, para projetos de oficinas culturais, com valor de R$ 20 mil.

Na abertura de falas ao pleno, o conselheiro de Artes Visuais, Dudson Carvalho, fez um agradecimento público à gestão do prefeito David Almeida, pela liberação do uso do espaço cultural do viaduto do Manoa para a realização do I Festival Itinerante de Cultura Popular, entre 10 e 18 setembro, com vários segmentos de artes, como escolas de samba, danças populares, hip hop e outros.

O conselheiro de Teatro e Circo, Francis Madson, anunciou que estarão abertas as inscrições de 13 a 15 de setembro, no Liceu Cláudio Santoro, no Sambódromo de Manaus, presencialmente, para o curso de formação em artes circenses, totalmente gratuito, uma iniciativa pioneira na cidade Manaus.

O conselheiro Ricardo Moldes agradeceu o apoio do Conselho de Cultura, porque, hoje, o corpo de dança da liga, com bailarinos que são da periferia selecionados dos grupos folclóricos, já fazem parte da estrutura da Secretaria de Estado de Cultura (SEC). “O Estado acoplou ao balé popular, e já estamos preparando o próximo espetáculo, o musical ‘Grease, nos Tempos da Brilhantina’”.

Antes de encerrar a reunião, Telles anunciou que já está em preparação a 2ª Mostra de Arte Indígena de Manaus, que vai abrir os eventos comemorativos do aniversário da cidade de Manaus, em outubro.

