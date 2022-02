Vereadores rebatem Amom sobre denúncia de fake news e parlamentar promete ‘fogo no parquinho’

Manaus (AM) – O vereador Amom Mandel (Sem Partido) declarou durante reunião na Câmara Municipal de Manaus (CMM), na última segunda-feira (21), que assessores parlamentares de vereadores da Casa, estão divulgando Fake News sobre suposto uso da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), mais conhecido como Cotão.

“Assessores ou lideranças de três vereadores foram encontrados difundindo informações falsas a meu respeito. Acredito que eles não foram instruídos sobre a disseminação de ‘fake news’ pelos seus parlamentares”, afirmou.

Segundo ele, os envolvidos são da equipe dos vereadores Joelson Silva (Patriota), Dione Carvalho (Patriota) e Sassá da Construção (PT). A equipe do Em Tempo, entrou em contato com as assessorias dos vereadores envolvidos para saber seus posicionamentos.

Joelson Silva, afirmou que já entrou em contato com Amom para dar solução ao ocorrido. O vereador explicou que um de seus assessores “fez um comentário infeliz e irresponsável” e todas as medidas serão tomadas para responsabilizá-lo.

“Vou exonerar, apenas isso. Não tenho nada a ver com Fake News e é lamentável essas coisas podem ocorrer. Acredito que o vereador (Amom) poderia ter falado comigo. Imagina, muitas vezes não sabemos o que os nossos filhos fazem, imagine o assessor”, explicou Joelson.

O vereador Dione Carvalho afirmou que deu uma declaração nesta terça-feira (22) em plenário, onde provou, que em seu caso, nenhum de seus assessores estaria envolvido no compartilhamento de Fake News. Ele salientou que como parlamentar, é necessário estar preparado para lidar com a “opinião do público”.

“Nós somos parlamentares da esfera pública municipal e temos que estar preparados para receber críticas positivas e negativas. Não podemos negar o direito de liberdade de expressão”, afirmou.

Ele finalizou dizendo que “não compactua com qualquer ataque direcionado a nenhum dos parlamentares da Câmara Municipal de Manaus”.

Já Sassá da Construção Civil afirmou que se reuniu com o assessor acusado para entender o ocorrido. Segundo ele, foi realizada uma pergunta no post de Amom referente ao salário de familiares do vereador.

“Isso não é fake news, isso é uma pergunta. Agora eu acredito que ele poderia ter vindo falar comigo e com os outros vereadores, mostrado os comentários, que cada um tomaria as decisões corretas, mas não ir na tribuna falar disso como se todo mundo fosse bandido!”, declarou.

Ao ser questionado sobre as declarações dos vereadores envolvidos no caso, Amom Mandel disse apenas que: “amanhã (23) vai ter mais fogo no parquinho, o melhor está por vir”.

Entenda a acusação

Durante sua fala na tribuna o vereador Amom explicou que através do WhatsApp, números de telefones cadastrados fora do país disseminaram conteúdo falso em grupos de conversas virtuais, para tentar ligar o não uso do “Cotão”, à uma suposta disposição de servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e da Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM) ao gabinete do parlamentar.

“Essa disposição não existe. Estão disseminando um ‘pseudo fato’ na nítida intenção de diminuir minha atuação contra atos que perduram há anos na política e que a população não concorda: Como o aumento do Cotão e a falta de transparência em atos que só querem mascarar o uso inadequado ou inapropriado de verbas públicas”, disse.

No Facebook e Instagram, Amom detectou que assessores ligados aos vereadores, têm disseminado Fake News.

“Eles vão às postagens, como o vídeo publicado quando saiu a decisão favorável – na questão da suspensão da votação do aumento Cotão – para dizer o contrário, que eu uso a verba, fato que todo estado sabe que é irreal”, disse.

