Monkeypox: Amazonas registra oito novos casos; homens continuam sendo maioria dos infectados

Manaus (AM) – O Amazonas registrou oito novos casos de varíola dos macacos (Monkeypox). Todos os novos casos foram pacientes do sexo masculino, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Os homens possuem idade entre 22 a 49 anos, todos residentes em Manaus, e nenhum dos casos confirmados necessitou de internação hospitalar. Eles se recuperam em casa.

Desse modo, o atual cenário no Amazonas é de 137 notificações, sendo 48 confirmados, 64 descartados, 25 suspeitos e nenhum registro de óbito pela doença até o momento.

Segundo os dados disponibilizados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Amazonas (CIEVS AM), dos 48 casos confirmados, 46 (96%) eram do sexo masculino e 2 (4%) do sexo feminino, com mediana de idade de 29 anos (mín.: 20 anos; máx. 57 anos).

Foi observado que 66,7% dos casos confirmados tiveram contato íntimo, incluindo sexual, com desconhecido/a(s) e ou parceiro/a(s) casual(is) ou múltiplas, nos últimos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas.

Atendimento

A FVS-RCP destaca que toda a rede de saúde, incluindo unidades privadas e públicas, da capital e interior, está orientada para realizar atendimento de casos suspeitos de Monkeypox.

