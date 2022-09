Amazonas confirma mais cinco casos de varíola dos macacos; ao todo, são 27 confirmações

Manaus (AM) – Mais cinco casos de varíola dos macacos (Monkeypox) foram confirmados no Amazonas, nesta quinta-feira (1°), pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). Os pacientes são quatro homens e uma mulher.

Segundo a fundação, os pacientes são residentes de Manaus, na faixa etária entre 20 a 30 anos e nenhum dos casos confirmados necessitou de internação. Eles seguem em isolamento domiciliar e observação.

Portanto, no Amazonas são 94 notificações, sendo 27 confirmados, 46 descartados, 21 suspeitos e nenhum registro de óbito pela doença. Até o momento, 93% dos pacientes são homens e apenas 7% tratam-se de mulheres infectadas pela doença.

Atendimento

A FVS-RCP destaca que toda a rede de saúde, incluindo unidades privadas e públicas, da capital e interior, está orientada para realizar atendimento de casos suspeitos de Monkeypox.

Em casos de suspeita dos sintomas, orienta-se:

– Evitar contato íntimo ou parcerias sexuais desconhecidas, assim como evitar parcerias múltiplas;

– Buscar um serviço de saúde nos casos de aparecimento de lesões (bolhas) ou feridas;

– No caso do aparecimento de lesões características de Monkeypox, ou diagnóstico confirmado, comunicar às suas parcerias sexuais dos últimos 21 dias, para realização de autoexame;

– Em casos suspeitos ficar em isolamento até resultado laboratorial;

– Em casos confirmados manter isolamento até total cicatrização da lesão, evitando contato com outros indivíduos e, caso o contato seja necessário, cobrir as lesões utilizando roupas compridas e higienizar as mãos com frequência;

– Medidas adicionais devem ser mantidas em casos suspeitos e confirmados, como a higiene das mãos com frequência, não compartilhamento de alimentos, talheres, roupas, roupas de cama, toalhas, e outros objetos, os quais, também devem ser manipulados com cuidado, sem contato direto com as mãos e com o corpo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonas confirma mais um caso de varíola dos macacos; ao todo, são 22 no estado

Entenda como a varíola dos macacos pode afetar a saúde dos olhos

Anvisa aprova importação de vacina contra varíola dos macacos