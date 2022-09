Bia Miranda, neta de Gretchen, largou emprego para entrar em A Fazenda

Bia Miranda, neta da cantora Gretchen, foi confirmada no Paiol de A Fazenda 14, que estreia nesta terça-feira (13). Para conseguir entrar no programa da Record TV, a jovem de 18 anos precisou deixar o emprego.

A menina revelou que foi avisada pela produção sobre sua entrada no reality show um dia antes do pré-confinamento e, por isso, precisou deixar o emprego.

“Vou ter que trabalhar agora com o meu Instagram mesmo, porque saí do meu trabalho para vir para cá. Trabalhava com o Instagram e ficava nas madrugadas no trabalho, por isso que não durmo”

, explicou a neta da Rainha do Rebolado em conversa com Suzi Sassaki.