Morte da filha da influenciadora Magrinha Ellen causa comoção em Manaus

Manaus (AM) – Magrinha Ellen, influenciadora digital amazonense, usou as redes sociais, na noite desta segunda-feira (12), para anunciar a morte de sua filha, Luna Lima Lemos, de 5 anos. Horas antes, a influenciadora tinha postado uma sequência de vídeos pelo Instagram para desabafar e cobrar, do governo amazonense, novos leitos de UTI para o Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

“Hoje eu acordei com uma das piores notícias que eu poderia receber. A minha filha não está bem, precisando de uma UTI e não tem UTI, gente. Estou aqui como uma mãe desesperada, que precisa de uma UTI para sua filha e não tem”, afirma a influenciadora.

Comoção e votos de consolo

Ainda, na sequência, Magrinha Ellen diz que é revoltante não poder fazer nada para ajudar a sua filha. Com a ajuda de outras influenciadoras locais, ela conseguiu um leito para Luna, porém, ainda na tarde de segunda-feira (12), a criança não resistiu e veio a óbito.

O cortejo fúnebre aconteceu na manhã desta terça-feira (13), em uma funerária, no Centro de Manaus. Amigos e familiares estiveram presentes e pelas redes sociais, mães e influencers lamentaram a perda precoce da criança.

“Quando uma mãe perde um filho, todas as mães perdem”, disse uma seguidora. “Para Magrinha nunca foi questão política. Era apenas uma mãe desesperada pedindo o mínimo. Ontem ela estava desesperada pedindo o mínimo para sua filha e foi negado. E hoje ela está velando a sua filha”, disse outra.

