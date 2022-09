Suzane von Richthofen deixa presídio para ‘saidinha’ temporária; veja vídeo

Essa é a terceira saída temporária do ano. A primeira foi concedida em março e a segunda no mês de junho

Suzane von Richthofen deixou, na manhã de terça-feira (13), a Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé (SP), para a chamada “saidinha” temporária. Suzane foi condenada por matar os pais em 2002.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, Suzane e os demais detentos que receberam o benefício poderão ficar sete dias em liberdade. Ela deve retornar para a P1 feminina até às 14h no dia 19 de setembro, quando a saída temporária é encerrada.

Essa é a terceira saída temporária do ano. A primeira foi concedida em março e a segunda no mês de junho. Nas duas ocasiões, Suzane foi contemplada com o benefício e esteve fora do presídio.

Segundo a SAP, o benefício é concedido a presos que apresentam bom comportamento, já cumpriram uma parte da pena e estão no regime semiaberto.

Suzane na universidade

Desde o ano passado Suzane Von Richthofen, que cumpre pena em regime semiaberto, está cursando farmácia em uma universidade em Taubaté (SP). O pedido foi feito pela defesa, após ela obter nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para conseguir cursar o ensino superior.

Durante as férias da faculdade, ela ainda teve autorização para frequentar aulas de um curso particular de informática. De acordo com o pedido da defesa, a que o g1 teve acesso, ela não estava ambientada com as ferramentas tecnológicas por causa da prisão.

Além disso, ela ainda foi flagrada por estudantes em ônibus do transporte coletivo, saindo da faculdade. O transporte e as mensalidades são de responsabilidade da presa.

*Com informações do G1

