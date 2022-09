Funcionário de faculdade tenta matar colega após surto psicótico em Manaus, diz a polícia

Manaus (AM) – Muitas versões foram levantadas sobre a tentativa de homicídio que uma funcionária sofreu na manhã deste sábado (17), dentro de uma faculdade localizada no bairro Chapada, zona Centro-Sul da capital.

Na ocasião do crime, segundo relatos, um funcionário do setor pedagógico da instituição tentou degolar a vítima dentro do banheiro feminino, o mesmo estava munido com uma arma branca. O fato aconteceu no 9º andar do prédio, que estudam os alunos de medicina e pós graduação.

De acordo com a polícia, após apuração com a direção da instituição, foram levantadas as informações de que o autor do golpe de arma branca teve um surto psicótico durante uma reunião entre colaboradores da unidade.

“Um funcionário da faculdade, durante uma reunião, teve um surto psicótico, e utilizando-se de uma faca, desferiu o golpe contra uma funcionária. Após isso ele se posicionou numa janela e ameaçava pular da janela, sentado na janela. A moça teve um corte na região do pescoço, mas ela já foi atendida e liberada no 28 de Agosto” , explicou o Capitão PM Miqueias, do CPA-Sul.

Embora as informações oficiais tenham sido apuradas pela direção e órgãos de segurança presentes, outras versões sobre o caso foram rapidamente espalhadas entre alunos e funcionários que presenciaram o crime e preferiram não se identificar. Dentre os relatos a versão é de que o fato ocorreu dentro do banheiro feminino, único local que não há câmeras de segurança.

“A gente viu quando ela estava saindo toda ensanguentada. Nos sábados não tem aula do sétimo andar pra cima. Eles estava no nono andar quando levou ela pro banheiro e feriu ela no pescoço. Tinha muito sangue. Logo que aconteceu, foram de sala em sala e pediram pra ninguém sair e ninguém podia entrar porque ele estava escondido dentro do prédio” , afirmou uma aluna que não quis se identificar.

A faculdade se posicionou sobre o caso e informou que muitas versões não têm veracidade. Além disso eles explicaram que o fato aconteceu entre dois funcionários que teriam um relacionamento e que nenhum aluno ficou ferido durante a criminosa.

“O que nós conseguimos apurar até o momento é que era uma situação que envolvia um relacionamento entre os dois funcionários da instituição. Não houve nenhum aluno ferido, nenhuma outra situação que levasse risco a saúde e integridade dos alunos. As medidas estão sendo tomadas, vamos prestar esclarecimentos sobre tudo o que aconteceu. Até o momento foi resolvido, e foi resolvido tudo dentro das normalidades de acordo com os padrões de segurança que a Fametro oferece para seus alunos” , explicou Ivo Menezes, coordenador de marketing da faculdade.

Durante as diligências no local, alunos e funcionários foram evacuadas do prédio para que as equipes que atuaram na ocorrência como a Polícia Militar (PM), Rocam, e o Corpo de Bombeiros (CBMAM), realizassem os procedimentos necessários no local. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

