Varíola dos macacos: Amazonas tem 71 casos confirmados de Monkeypox

Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), informa, neste domingo (18), a situação epidemiológica da Monkeypox no Amazonas, com mais sete casos notificados da doença. Os detalhes do documento estão disponíveis no site da Fundação, no endereço www.fvs.am.gov.br.

A atual situação no Amazonas é de 189 notificações, sendo 71 confirmados, 79 descartados e 39 suspeitos. Não há registro de óbito pela doença.

Atendimento

A FVS-RCP destaca que toda a rede de saúde, incluindo unidades privadas e públicas, da capital e interior, está orientada para realizar atendimento de casos suspeitos de Monkeypox.

Orientações de prevenção para a população

Evitar contato íntimo ou parcerias sexuais desconhecidas, assim como evitar parcerias múltiplas;

Buscar um serviço de saúde nos casos de aparecimento de lesões (bolhas) ou feridas;

No caso do aparecimento de lesões características de Monkeypox, ou diagnóstico confirmado, comunicar às suas parcerias sexuais dos últimos 21 dias, para realização de autoexame;

Em casos suspeitos, ficar em isolamento até resultado laboratorial;

Em casos confirmados, manter isolamento até total cicatrização da lesão, evitando contato com outros indivíduos e, caso o contato seja necessário, cobrir as lesões utilizando roupas compridas e higienizar as mãos com frequência;

Medidas adicionais devem ser mantidas em casos suspeitos e confirmados, como a higiene das mãos com frequência, não compartilhamento de alimentos, talheres, roupas, roupas de cama, toalhas, e outros objetos, os quais também devem ser manipulados com cuidado, sem contato direto com as mãos e com o corpo.

