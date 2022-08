Paciente com Varíola dos Macacos morre em Parintins

Parintins (AM) – A Secretaria Municipal de Saúde de Parintins – Semsa, por intermédio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS PIN) da Coordenação de Vigilância em Saúde de Parintins, informou por meio de nota na tarde deste sábado (27), um óbito confirmado de paciente com Monkeypox (Varíola dos Macacos) naquele município.

Trata-se de indivíduo do sexo masculino, residente do município de Parintins, soropositiva com abandono de tratamento que apresentou febre, adenomegalia, fraqueza, erupção cutânea sugestivas a Monkeypox na face, nos membros superiores e inferiores. Paciente veio a óbito devido ao agravo de sua condição, na Fundação de Medicina Tropical Doutor Vieira Dourado. A provável fonte de infecção ao vírus monkeypox ainda está em investigação epidemiológica.

O CIEVS-PIN informa que recebeu no dia 18 deste mês, através do Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD) Fiocruz – Amazônia que recebe amostra do Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN AM), a confirmação diagnóstica para Monkeypox de um caso notificado no dia 12 agosto (exame laboratorial por PCR em Tempo-Real, com resultado DETECTÁVEL).

Conforme orientação do CIEVS Nacional, os casos estão sendo contabilizados pelo local de residência para os residentes no Brasil. Os casos que não residem no Brasil são contabilizados pela UF de notificação. Sendo assim, o municipio de Parintins passa a ter 01 caso confirmado.

A secretaria salientou que todo caso suspeito de Monkeypox no município deve ser notificado ao CIEVS Parintins através do e-mail: [email protected] e deve permanecer em isolamento imediato até o desaparecimento das lesões, conforme Nota técnica Conjunta Nº 025/SES-AM – FVS-RCP – Semsa Manaus, de 12 de agosto de 2022.

O atual cenário no Amazonas é de 65 notificações, sendo 19 confirmados, 37 descartados e 9 suspeitos da doença.

Perfil Epidemiológico

Dos 19 casos confirmados, 95% são do sexo masculino – 18 do sexo masculino e 1 do sexo feminino -, com idade mediana de 29 anos (entre 20 anos a 57 anos). Ainda segundo o documento, 76% dos casos confirmados tiveram contato íntimo, incluindo sexual, com desconhecido/a e ou parceiro/a casual, nos últimos 21 dias, anteriores ao início dos sinais e sintomas.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Brasil ultrapassa 4 mil casos confirmados de Monkeypox

Fiocruz Amazônia faz primeiros sequenciamentos de genoma do vírus da Monkeypox na região Norte

‘Monkeypox’: Amazonas notifica mais três casos suspeitos, totalizando 12 em investigação