Festa do Ano em Manaus recebe Jorge & Mateus e Matheus & Kauan

A festa que acontecerá neste sábado (24), na Arena da Amazônia contará ainda com Luisa Sonza e Léo Santana e pré-show com o "Bora BB" de John Veiga e Jyou Guerra

Manaus (AM) – A Festa do Ano em Manaus será palco para os sucessos sertanejos das duplas que Jorge & Mateus e Matheus & Kauan que se apresentarão no próximo dia 24 de setembro (sábado), na Arena da Amazônia.

Com assinatura da empresa Fábrica de Eventos, o evento ficará ainda mais completo com as apresentações de Léo Santana, Luisa Sonza e pré-show com o projeto BO evento leva a assinatura da Fábrica de Eventos.

De acordo com a empresa Fábrica de Eventos, já estão esgotados os setores Área Vip e Camarote Arena. Há ingressos à venda para os setores Pista e Extra Vip, que podem ser adquiridos fisicamente nas Centrais Oba Ingressos do Millenium Shopping e Manauara Shopping e on-line pelo: www.baladapp.com.br.

JORGE & MATEUS

A dupla Jorge & Mateus que conquistou o Brasil com o animado sertanejo universitário acaba de lançar o 10º álbum intitulado “É simples assim”, com as inéditas canções “5 regras” e “Canto A Pedra”.

O projeto atende um desejo antigo do público e traz releituras e pout-pourris de sucessos românticos, contemplando diferentes gêneros musicais, famosos nas vozes de artistas renomados da música brasileira.

O novo trabalho traz ainda o hit “Todo seu”, single da dupla lançado na 1ª semana de maio deste ano e que atualmente se encontra entre as 10 mais tocadas no ranking Top 50 – Brasil do Spotify.

Outras 16 faixas concentram as releituras de sucessos consagrados da música brasileira, sendo elas: “Então Valeu”, “Cobertor/Ainda Bem”, “Penumbra”, “Água De Oceano/Onde Nasce O Sol”, “Você Vai Sentir Saudade”, “Anjo Do Amor/Dois”, “Frente a Frente/Desejo De Amar”, “Só Você e Eu”, “O Que é Que Eu Faço/Pior é Te Perder/Tá Escrito Em Meu Olhar”, “Hábito”, “Diz Pra Ela/Solidão É Uma Ressaca”, “A Mais Louca Paixão”, “Quem É/Hello”, “Faz Assim”, “I Don’t Wanna Dance/Colo De Menina/Rindo À Toa” e “Eu e Você Sempre”.

MATHEUS & KAUAN

Os irmãos goianos Matheus & Kauan a cada dia alcançam feitos interessantes em suas carreiras artísticas. Recentemente a dupla lançou o hit “Basiquinho”, que já está sendo sucesso nas playlists brasileiras.

Eles são donos ainda de sucessos sertanejos como “Gatilho”, “Vagabundo“, “É Problema“, “Expectativa x Realidade“, “Decide Aí!, “Te assumi pro Brasil”, “Imagina a Sentada”, “Ser humano ou Anjo”, “Vou ter que superar” e “Viciado“, acumulando mais de 86 certificados por 5 bilhões de views e 10 bilhões de streams em suas músicas.

Vendas de ingressos físicos nas Centrais Oba Ingressos do Millenium Shopping e Manauara Shopping e on-line pelo: www.baladapp.com.br.

SERVIÇO:



O que: A FESTA DO ANO – Jorge & Mateus, Matheus & Kauan, Leo Santana e Luisa Sonza e pré-show com o projeto Bora BB, com os cantores amazonenses John Veiga e Jyou Guerra

Quando: 24/09/22 – (sábado)

Onde: Arena da Amazônia

Vendas: ingressos físicos nas Centrais Oba Ingressos do Millenium Shopping e Manauara Shopping e on-line pelo: www.baladapp.com.br.

Realização: @fabricadeeventos

Ingressos disponíveis:

Pista individual – R$105 – 4º lote

Área Vip – Open Bar – esgotada!

Extra Vip – Open Bar e Open Food – água, cerveja, refrigerante e vodka importada e whisky até às 05h, com entrada diferenciada através do Lounge Bossa Nova, com ar condicionado, banheiros exclusivos, vista privilegiada do show e muito mais – vendas para maiores de 18 anos – R$805,00 – 3º lote.

Camarote Arena – esgotado!

Vendas no cartão em até 3 x sem juros. Os valores podem ser alterados nas viradas de lotes.

*Com informações da assessoria

