Amigos da BR-319 propõem volta do DER-AM, ponte sobre o Solimões e Rodovia “Transpurus”

No Grupo BR-319 Um Direito Nosso, do aplicativo Whatsapp, internautas lançaram um elenco de propostas com o objetivo de chamar a atenção dos candidatos, nas eleições do Amazonas, para uma pauta de infraestrutura rodoviária ao Estado, paralelamente à luta pela total revitalização da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho.

Os internautas do grupo on-line propõem a atualização do Plano Rodoviário do Amazonas e a recriação do Departamento de Estradas de Rodagem do Amazonas DER-AM para realizar a manutenção e conservação das rodovias estaduais.

Propõem também a construção da Rodovia AM-366 (“Transpurus”), que conectaria Tapauá à BR-319 e à Coari, e a construção da ponte sobre o Rio Solimões ligando Manacapuru à Manaquiri com acesso à BR-319 pela Rodovia AM-354.

Novas alternativas

Autor de três propostas constantes da pauta de infraestrutura rodoviária para o Estado, o presidente licenciado da Associação dos Amigos e Defensores da BR-319, André Marsílio, que postula uma cadeira de deputado estadual pelo Avante nas eleições deste ano, disse que a questão rodoviária “é uma pauta mais do que urgente para o nosso Amazonas isolado”.

“As rodovias do Amazonas precisam ser tratadas como prioridade no plano de qualquer governo. Pensar em novas alternativas econômicas sem este modal é quase impossível”, afirma André.

As rodovias do Estado, tanto estaduais quanto federais, com os respectivos ramais, precisam de um plano emergencial de atuação para o escoamento de produtos perecíveis e da agricultura familiar, sustenta o candidato avantista.

David no octógono

A partir desta semana, o prefeito David Almeida acelera seu ritmo de campanha política usando a sua alta popularidade em Manaus para aumentar ainda mais os percentuais de aceitação do governador Wilson Lima, que luta pela reeleição.

No período das convenções, David prometeu usar todo o seu prestígio junto a população para fortalecer o governador e eleger uma bancada de quatro deputados estaduais, além de um deputado federal.

Wilson dispara

Números divulgados pela Pesquisa Record/Realtime Big Data, no último final de semana, mostram o governador Wilson Lima (União Brasil) evoluindo nas intenções de voto do eleitorado amazonense na reta final do primeiro turno.

Com 34% da preferência popular, Wilson dispara em relação ao segundo colocado, Amazonino Mendes (Cidadania), que ficou com 29% das intenções.

Atrás de Wilson e Amazonino estão Eduardo Braga (MDB), 16%; Ricardo Nicolau (Solidariedade), 5%; Henrique Oliveira (Podemos) e Carol Braz (PDT), 2%.

Omar mantém ponta

Pesquisa do Ipec/Rede Amazônica confirma a liderança de Omar Aziz (PSD) na disputa pela única vaga do Estado do Amazonas para o Senado Federal.

Omar aparece com 30% das intenções estimuladas de voto, seguido de perto por Arthur Neto (PSDB), com 23%.

A seguir, despontam Coronel Menezes (PL), 22%; Luiz Castro (PDT), 5%; Bessa (Solidariedade), 2%; Pastor Peter Miranda (AGIR), 2%,. e Marília Freire (PSOL), 2%.

Aldo deixa o UFC

Aos 36 anos, ex-campeão do UFC e um dos maiores ídolos brasileiros de MMA da atualidade, o amazonense José Aldo anunciou sua aposentadoria no domingo (18).

O anúncio surpreendeu os adeptos das artes marciais que aguardavam uma próxima luta de Aldo contra Dominick Cruz.

Natural de Manaus, o chamado “Campeão do Povo” venceu 31 lutas e perdeu apenas oito, ostentando o título de peso-pena por longo tempo.

Simone descarta

Consciente das dificuldades do caminho, a candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, afirmou que as posturas de Lula e Bolsonaro impedirão qualquer possibilidade de apoio dela em um eventual segundo turno.

Para a candidata, os dois principais concorrentes evitam o debate de propostas e a campanha de Lula pelo voto útil “é um desrespeito ao eleitor”.

Semana do Trânsito

A Prefeitura de Manaus, por meio do IMMU, abriu a Semana Nacional do Trânsito na capital do Estado, no último domingo, com o 1º Passeio Motociclístico “Pela Paz no Trânsito”.

A Semana seguirá até o próximo dia 25 de setembro, conscientizando condutores, passageiros, ciclistas e pedestres para um trânsito mais seguro.

Reposse de Alberto

O promotor de Justiça Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior foi reconduzido pelo governador Wilson Lima ao cargo de procurador-geral de Justiça. A reposse no cargo será no dia 14 de outubro

Alberto foi o escolhido do governador a partir de uma lista tríplice que era integrada também pelas promotoras de Justiça Lílian Stone e Cley Barbosa.

Combate ao crime

Uma das propostas do Coronel Alfredo Menezes (PL), caso se eleja senador em outubro, será a implantação de novas bases de segurança em regiões estratégicas do Amazonas, a exemplo da Arpão e a Anzol.

A medida será reforçada com recursos de emendas parlamentares que o militar encaminhará no Congresso Nacional no primeiro semestre de 2023.

Menezes lançou sua proposta no sábado (17) em cidades do Alto Solimões, onde esteve acompanhando o governador Wilson Lima.

Retórica verde

Segundo o g1, o presidente Jair Bolsonaro destaca, em seu novo plano de governo, a insistência com a operação Guardiões do Bioma para o combate ao desmatamento e às queimadas na Amazônia.

Ou seja, se o presidente se reeleger, continuará a estratégia de usar as Forças Armadas na luta para preservar a Amazônia.

Antes da COP26, ocorrida no final de 2021, a operação militar custou R$ 550 milhões aos cofres federais e não reduziu os crimes ambientais na região, dizem os ambientalistas.

Terror em Itacoatiara

Depois de Olímpio Guedes Olavo Júnior, de Tabatinga, assassinado em Manaus, outro vereador do interior do Estado, Wemerson da Silva Jacquiminout (PTB), levou três tiros em uma lanchonete, domingo passado, em Itacoatiara.

Conforme fontes policiais à coluna, o assassinato de Olímpio e os tiros em Wemerson podem estar associados ao tráfico de drogas.

“Itacoatiara vive sob o terror, não tem segurança”, escreveu um internauta à coluna.

Nicolau esclarece

Acerca de boatos envolvendo o seu nome e o grupo Samel, o candidato ao Governo do Estado, deputado Ricardo Nicolau (SD), distribuiu nota manifestando indignação com a confusão.

“Nesta fase da campanha, o candidato ao governo do Amazonas mostrará que é um bom administrador, o que o credencia para governar o Estado nos próximos quatro anos. Diferentemente de seus adversários, o candidato possui mais de 30 anos de experiência como gestor no setor privado, integrando a direção do maior grupo hospitalar da região Norte”, diz a nota.

Um site local divulgou ontem que Nicolau usaria a marca Samel em sua campanha política nesta reta final de eleições em seu primeiro turno. Em 2020, o TRE-AM não permitiu.

Aero Brasil 2022

Convidado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o Instituto de Tecnologia e Inovação Evereste, sediado em Manaus, representará a Região Norte no II Seminário de Aeroportos Brasileiros.

O evento acontecerá nesta quarta-feira (21), no Centro de Convenções Fecomércio de São Paulo (SP).

O Seminário terá palestras e workshops sobre projetos coordenados pelo ITA, focados em tecnologia da informação, energia, sustentabilidade, infraestrutura, segurança, inovação tecnológica em transportes aéreos, logística digital, entre outros assuntos do setor.

