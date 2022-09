Ex-peoa compara Deolane com Karol Conká e irmã da advogada se irrita

A influenciadora Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, comprou briga com a ex-peoa Valentina Francavilla, que participou da última edição do reality rural, nesta quinta-feira (22). A ex-participante do programa comparou Deolane com a ex-BBB e cantora Karol Conká.

“Estão chamando a Deolane de Deolane Conká, estou amando”, debochou a ex-peoa no Twitter. Ao ver a publicação, Dayanne logo respondeu de forma ríspida. “Valentina ‘linda’? Vergonhoso seria se o povo comparasse minha irmã a você! Que moral tu tem para opinar sobre alguém? Se toca, cai na real, apagada”, disse.

A influenciadora continuou o discurso. “E outra, não mando recado, eu falo mesmo. Se você quiser aparecer na mídia, esse é o seu momento. Quem sabe assim aumenta teu engajamento”, completou.

*Com informações do Metrópoles

