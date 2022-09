‘A Fazenda 14’: Bia Miranda revela ter entrado noiva no reality show

Bia Miranda, neta de Gretchen, deixou os peões de “A Fazenda 14” chocados com uma revelação. A participante contou ter entrado noiva no reality show e disse ter sido pedida em noivado durante um baile funk.

O momento aconteceu durante conversa com Thomaz Costa, Vini e Lucas Santos. O ex-participante do “De Férias Com o Ex” se mostrou surpreso com o local inusitado para o pedido.

“No meio do pancadão rolando?”, questionou.

“Eu tava bolada com ele, e ele pediu pra eu sair rapidinho. Eu estava sentada. Aí ele foi, me puxou. Quando eu levantei, os amigos dele já fizeram uma rodinha, e ele já fazendo gesto de se ajoelhar. Aí, eu ‘velho, não sei se fico puta contigo ou se aceito’”, explicou Bia Miranda.

A influenciadora entrou no reality show por meio de votação no paiol e ganhou fama após protagonizar um barraco pela web com a mãe, Jenny Miranda, após assumir affair com Adriano Imperador.

Recentemente, ela revelou apoio do ex-jogador de futebol em “A Fazenda”.

Questionada pela jornalista Fabiola Repeirt sobre o possível apoio do ex-jogador de futebol Adriano Imperador, a jovem de 18 anos respondeu sem titubear.

“Eu acho que vai [torcer], porque ele até me mandou mensagem esses dias”, disparou.

