Inscrições no concurso público do Ifam encerram nesta quinta (29)

Manaus (AM) – O Instituto Federal do Amazonas (Ifam) encerra as inscrições para o concurso público nesta quinta-feira (29). São oferecidas 142 vagas, sendo 89 para Técnico-Administrativo em Educação (TAE) e 53 para professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). Os salários variam entre R$ 2.403,06 a R$ 9.616,18.

Para o cargo de professor, além da prova objetiva, há ainda as provas de desempenho didático e de títulos. Todas as fases são de caráter eliminatório e classificatório.

O pró-reitor de Gestão de Pessoas e presidente da comissão organizadora do concurso público, professor Leandro Amorim Damasceno, explica a disponibilidade de vagas por campus e local de aplicação das provas.

“As vagas já estão definidas por campus. Neste concurso, as provas objetivas ocorrerão, além de Manaus, em seis cidades do interior, buscando oportunizar o ingresso ao serviço público a candidatos que residem em municípios distantes da capital. Portanto, no momento da inscrição, é importante escolher o local de prova e o campus para o qual pretende concorrer a vaga”, explicou.

Cargos e vagas disponíveis

As vagas ofertadas são para os níveis médio/técnico e graduação. Confira abaixo as áreas previstas para cada cargo:

Técnico-Administrativo em Educação (Nível E)

Bibliotecário documentalista

Contador

Médico-Área: Clínico Geral

Médico Veterinário

Nutricionista

Pedagogo

Psicólogo

Técnico em Assuntos Educacionais

Técnico-Administrativo em Educação (Nível D)

Assistente em Administração

Técnico em Enfermagem

Técnico em Contabilidade

Técnico em Agropecuária

Técnico de Laboratório/Informação

Técnico de Tecnologia da Informação

Técnico de Laboratório/Área Química

Técnico-administrativo em educação (Nível C)

Assistente de Alunos

Professor EBTT

Administração

Agronomia/Ciências Agrárias

Artes

Automação/Controle

Bioquímica

Eletrônica

Eletrotécnica

Circuitos Elétricos

História

Informática

Instalações Hidrossanitárias e Saneamento

Letras/ Língua Portuguesa e LE/Espanhol

Letras/ Língua Portuguesa e LE/Inglês

Letras/Língua Portuguesa

Matemática

Medicina Veterinária

Meio Ambiente

Pedagogia

Automação Industrial

Tecnologia, Gerenciamento e Materiais da Construção

Produção Animal

Os candidatos devem realizar as inscrições somente via internet, no site https://concurso.fundacaocefetminas.org.br.

