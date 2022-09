‘Amarelinhos’ envolvem-se em acidente e um dos veículos é depredado na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Dois micro-ônibus alternativos, mais conhecidos como “Amarelinhos” envolveram-se em um acidente na noite desta segunda-feira (26), na rua Marcos Cavalcante, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Revoltada, a população depredou um dos veículos.

De acordo com testemunhas, os dois veículos disputavam qual deles pegaria mais passageiros. Em determinado momento, um dos carros teria entrado na contra mão e atingido um mototaxista . Em seguida, o veículo colidiu na traseira do outro alternativo.

Revoltados pela imprudência do motorista, os passageiros depredaram o veículo. Os vidros do micro-ônibus ficaram quebrados e o motorista e o cobrador fugiram do local, para não serem agredidos.

Policiais militares da 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atenderem a ocorrência e isolaram a área do acidente. O mototaxista teve apenas ferimentos leves, mas o motorista do veículo depredado ficou detido, para prestar contas do ato imprudente à justiça.

Para prosseguir com as investigações e retirar o ônibus da via, o trânsito ficou interditado e os motoristas que passavam pelo local, tiveram de fazer desvios pelas ruas paralelas.

De acordo com moradores da área, motoristas de ônibus alternativos são conhecidos na região pela forma imprudente de dirigir, colocando em risco a vida de usuários e pedestres.

O caso será encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia, onde os motoristas dos dois “Amarelinhos” devem prestar depoimento. A perícia deve apontar as causas do acidente.

