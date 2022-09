Grave acidente entre ônibus e micro-ônibus deixa passageiros feridos em Manaus

Manaus (AM) – Um acidente grave envolvendo um ônibus do transporte público e um micro-ônibus particular deixou passageiros feridos, na manhã desta sexta-feira (23). O fato aconteceu na avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada, na zona centro-oeste da capital.

De acordo com as informações de testemunhas, o acidente aconteceu, por volta das 5h, quando o micro-ônibus saiu de uma rua paralela e avançou para a avenida atingindo o ônibus da linha 010, que havia acabado de sair da estação.

Durante o impacto, o coletivo colidiu contra um carro que estava estacionado na avenida, após isso, o veículo de grande porte invadiu uma drogaria. Na ocasião do acidente, cinco pessoas ficaram feridas, três passageiros do micro-ônibus, a cobradora e o motorista do ônibus coletivo.

Os passageiros foram socorridos e levados para uma unidade hospitalar da cidade. O motorista e a cobradora tiveram ferimentos leves e dispensaram o atendimento.

Os veículos envolvidos no acidente, assim como a drogaria invadida ficaram parcialmente destruídos. uma perícia foi acionada para apurar as verdadeiras causas e responsabilidade do acidente.

