Oito novos casos de varíola dos macacos são confirmados no Amazonas

Manaus (AM) – Mais oito casos de varíola dos macacos foram confirmados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), informou na segunda-feira (26).

O órgão atualiza e monitora a situação epidemiológica da monkeypox no Amazonas. Os detalhes do documento estão disponíveis no site da Fundação, no endereço https://bit.ly/3BEwbgk.

Neste informe, há a inclusão de oito casos confirmados da doença. São 8 homens entre 22 a 30 anos, residentes em Manaus. Nenhum dos casos confirmados necessitou de internação e as pessoas seguem em isolamento domiciliar.

O atual cenário no Amazonas é de 283 notificações, sendo 97 confirmados, 117 descartados, 69 suspeitos e nenhum registro de óbito pela doença.

Atendimento

A FVS-RCP destaca que toda a rede de saúde, incluindo unidades privadas e públicas, da capital e interior, está orientada para realizar atendimento de casos suspeitos de monkeypox.

Orientações de prevenção para a população

– Evitar contato íntimo ou parcerias sexuais desconhecidas, assim como evitar parcerias múltiplas;

– buscar um serviço de saúde nos casos de aparecimento de lesões (bolhas) ou feridas;

– no caso do aparecimento de lesões características de monkeypox, ou diagnóstico confirmado, comunicar às suas parcerias sexuais dos últimos 21 dias, para realização de autoexame;

– em casos suspeitos, ficar em isolamento até resultado laboratorial;

– em casos confirmados, manter isolamento até total cicatrização da lesão, evitando contato com outros indivíduos e, caso o contato seja necessário, cobrir as lesões utilizando roupas compridas e higienizar as mãos com frequência;

– medidas adicionais devem ser mantidas em casos suspeitos e confirmados, como a higiene das mãos com frequência, não compartilhamento de alimentos, talheres, roupas, roupas de cama, toalhas, e outros objetos, que devem também ser manipulados com cuidado, sem contato direto com as mãos ou com o corpo.

*Com informações da assessoria

