Fuzileiro naval morre em grave colisão entre moto e caminhão de gás na BR-319

Manaus (AM) – O cabo Fuzileiro Naval identificado como Iuri Fonseca de Castro, de 25 anos, morreu durante um grave acidente de trânsito, na manhã desta sexta-feira (30). O fato ocorreu na BR-319, sentido Ceasa, no bairro Distrito Industrial 1, zona Leste da capital.

Conforme as informações repassadas pela polícia, a vítima estava a caminho do trabalho quando ao chegar no retorno entre a rua Quixito com a BR-319, o militar colidiu a motocicleta, de placa NOO-4F01, modelo Yamaha, contra um caminhão que transportava gás. Devido ao forte impacto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Devido ao forte odor de gás, que estava sendo transportado no caminhão envolvido no acidente, assim como a alta temperatura climática, o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) foi acionado para fazer o esfriamento do veículo no local. A área foi isolada e um distanciamento foi ordenado para que não houvesse risco às pessoas presentes.

O corpo da vítima foi periciado e identificado, posteriormente foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para organizar o trânsito e orientar os condutores sobre o desvio na via.

O caso foi registrado no 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o motorista foi encaminhado para prestar esclarecimentos sobre o fato. A perícia irá investigar as verdadeiras causas e o responsável pelo acidente.

Leia mais:

Dentista que atuava em Autazes é uma das vítimas de trágico acidente na BR-319

Governo confirma 3 mortes e vítimas desaparecidas após acidente na BR-319

Wilson Lima suspende agenda para atender vítimas de acidente na BR 319