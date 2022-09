Governo confirma 3 mortes e vítimas desaparecidas após acidente na BR-319

Até o momento, 14 vítimas foram atendidas e o IML confirma a morte de duas vítimas do sexo masculino e uma do sexo feminino

Manaus (AM)- Em nota, o Governo do Amazonas atualizou na tarde desta quarta-feira (28) as informações sobre a tragédia ocorrida pela manhã no quilômetro 25 da BR-319 (Manaus/Porto Velho), na comunidade do Careiro Castanho.

Até o momento, 14 vítimas foram atendidas em unidades de saúde de Manaus e do município do Careiro Castanho. O Instituto Médico Legal do Amazonas (IML) confirma a morte de três pessoas em decorrência do desabamento. São duas vítimas do sexo masculino e uma do sexo feminino.

Pelo menos 12 veículos afundaram com o desabamento da ponte na rodovia federal. Há relatos de pessoas submersas, por isso, equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros estão no local. Mas ainda não houve localização das supostas vítimas.

Em nota, o governo informou ainda que está à disposição do Ministério da Infraestrutura e do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit), responsável pela construção, manutenção e fiscalização da BR-319, onde aconteceu o acidente, para dar fluidez a circulação de veículos na região.

O governador Wilson Lima se solidariza às vítimas e determinou a instalação de um Comitê de Resposta Rápida para coordenar as ações de resgate. Foi disponibilizada toda a estrutura do Estado com equipes da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Secretária de Estado de Saúde (SES-AM) que estão no local, com mergulhadores e ambulâncias de suporte avançado.

O Governo do Estado vai enviar balsas para fazer o deslocamento de carros no local, enquanto o Governo Federal trabalha na reconstrução da ponte.

O Governo do Estado salienta que o atendimento às vítimas e a busca de possíveis desaparecidos está em curso e, por enquanto, não há mais informações confirmadas.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Servidora aposentada é mais uma vítima confirmada em desabamento na BR-319

Família pede informações sobre mulher que estava na ponte da BR-319

Balsas farão travessia de veículos durante reconstrução de ponte