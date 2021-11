Hemoam celebra Dia Nacional do Doador de Sangue

A homenagem aos doadores ainda incluiu uma apresentação musical do coral “Os Tubones” | Foto: DIVULGAÇÃO/HEMOAM

Manaus (AM) - A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) comemorou nesta quinta-feira (25) o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data foi marcada por uma programação especial e a participação de mais de 300 doadores.

O vigilante Jaith Felix Santos, 37, prestigiou a comemoração e aproveitou para realizar a terceira doação do ano. “Eu sempre via pela televisão que pessoas necessitavam de sangue, então eu decidi ajudar nesta causa”, disse o vigilante, que também foi sorteado com um kit do Manaus Futebol Clube.

A homenagem aos doadores ainda incluiu uma apresentação musical do coral “Os Tubones”, serviços de spa, lanche e distribuição de brindes.

“Esse é o momento que dedicamos para agradecer e homenagear nossos doadores. É graças a esses doadores que centenas de pessoas têm a chance de viver todos os dias”, disse a diretora-presidente do Hemoam, Socorro Sampaio.

De acordo com a diretora, de janeiro a outubro deste ano o Hemoam já contabilizou 48.089 doações de sangue. Por outro lado, pelo menos 230 transfusões de sangue são realizadas todos os dias no Estado. “A importância dos doadores é diária, precisamos desse gesto de solidariedade todos os dias do ano”, completou.

A programação de homenagem aos doadores ainda continua até sábado (27), com brindes, serviços de beleza, dança e música.

Como doar

Para ser um doador de sangue é preciso estar saudável, bem alimentado e descansado, ter mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos, e apresentar um documento oficial e original com foto. Doadores menores de 18 anos precisam vir acompanhados dos pais ou responsável legal.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Hemoam convoca classificados em Seleção para entrega de documentos

Manauara chora no Hemoam por não ganhar ingresso para jogo do Brasil