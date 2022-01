Passageiro é esfaqueado durante assalto a ônibus em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem, de 48 anos, foi esfaqueado no pescoço durante assalto em um ônibus coletivo da linha 448. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (18), na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus.

O homem estava voltando do trabalho, acompanhado da namorada, quando foi surpreendido pelo anúncio do assalto. No momento do crime, ele reagiu à tentativa dos criminosos e foi esfaqueado diversas vezes, pelo corpo e no pescoço.

Após o homem ser ferido, os assaltantes jogaram a vítima para fora do veículo. Enfermeiras de uma farmácia, próximo ao local, prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levaram ele para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

A namorada, que presenciou todo o crime, ficou em estado de choque e relatou que os assaltantes agiram com extrema violência.

O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), além da namorada da vítima, o motorista e a cobradora do ônibus foram ouvidos em depoimento.

