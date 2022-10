‘Quem cuidou tanto tempo do Amazonas se preocupa com o futuro’, diz Amazonino após votação

Acompanhado do candidato a vice-governador Humberto Michiles, Amazonino disse que tem capacidade e experiência para cuidar mais uma vez do Governo do Estado

Manaus (AM) – O candidato ao Governo do Amazonas pela Federação PSDB-Cidadania, Amazonino Mendes, votou por volta das 15h30 deste domingo (2), na sede da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), em Manaus. Acompanhado do candidato a vice-governador Humberto Michiles, Amazonino disse que tem capacidade e experiência para cuidar mais uma vez do Governo do Estado.

“‘Quem cuidou tanto tempo do Amazonas se preocupa com o futuro. O nosso futuro está um pouco duvidoso. Cabe a nós, cidadãos, conscientemente, numa hora dessa, da democracia, o auge da democracia, exercer a cidadania”, falou, na saída do seu colégio eleitoral.

Após exercer o direito do voto, o candidato saiu para acompanhar a apuração da eleição junto aos familiares, em sua residência, zona Oeste de Manaus. Pela parte da manhã, Amazonino Mendes percorrer as zonas da capital amazonense, onde acompanhou a movimentação do eleitor manauense.

