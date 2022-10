Eleições 2022: Wilson Lima lidera com 36,1% e Amazonino tem 22,5%, diz Pontual

Manaus (AM) – O governador e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), continua na liderança com 36,1% das intenções de conforme a Pontual Pesquisas de Mercado. Logo atrás, aparece Amazonino Mendes (Cidadania) com 22,5%, e Eduardo Braga com 19,2%.

O levantamento é referente à pesquisa estimulada, quando o nome do candidato é apresentado para o eleitor. Em seguida, Ricardo Nicolau (Solidariedade) possui 7,8%, e Carol Braz (PDT) (3,5%). Já Henrique Oliveira (Podemos) obteve 1,1% das intenções de voto e Israel Tuyuka (Psol) cerca de 0,7%.

Em relação aos votos válidos, Wilson Lima tem 39,9% dos votos válidos, e Amazonino Mendes aparece com 24,9%. Em terceiro lugar, Eduardo Braga possui 21,3%, e Ricardo Nicolau 8,6%. Já Carol Braz contabiliza 3,5%, e Henrique Oliveira 1,1%. Em sétimo, Israel Tuyuka registra 0,7%.

A pesquisa entrevistou 1,9 mil eleitores, entre os dias 22 e 27 de setembro, na capital amazonense e em nove municípios do interior do Amazonas.

