Paratleta do AM está entre os melhores do ranking mundial de Tênis de Mesa

Manaus (AM) – Destaque no paradesporto, a paratleta amazonense Elem Silva, de 44 anos, está entre as 16 melhores atletas no ranking internacional de tênis de mesa.

Em sua mais recente competição, no Tênis de Mesa Brasil (TMB) Platinum, em Uberlândia (MG), a esportista foi medalha de ouro, vencendo a disputa final do campeonato por 3 a 1, contra Karina Becker, atleta de São Paulo.

“Elem é um exemplo para os inúmeros atletas amazonenses que sonham em chegar ao Alto Rendimento. Dessa forma o Governo do Estado busca sempre incentivar atletas a estarem representando o Amazonas e competições de grande importância para o esporte. Só no primeiro semestre deste ano foram mais de 60 passagens aéreas especificamente a paratletas”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Praticando a modalidade há mais de 10 anos, a amazonense coleciona vários títulos nacionais e internacionais. Além de conquistas em campeonatos brasileiros, em julho deste ano, a atleta foi bronze no Circuito Mundial de Tênis de Mesa, na Argentina.

“Já havia participado de outros TMB, mas ainda não tinha conquistado medalha de ouro. Toda a trajetória até chegar a uma competição nacional é de muito esforço. Mas, com todo apoio que recebi, desde as passagens até os meus treinamentos diários, consegui mais um título para o Amazonas”, ressaltou Elem Silva.

O evento nacional organizado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) contou com atletas nas categorias Mirim, Infantil, Juvenil, Juventude, Absoluto, Sênior, Veterano e Paralímpicos. Para o treinador Israel Barreto, que acompanhou a amazonense na competição em Minas Gerais, a medalha de ouro é motivação para continuar os trabalhos.

“A Elem hoje está entre as 16 no ranking internacional paralímpico, isso é reflexo de um trabalho de anos e toda a preparação que ela tem para participar dessas competições. Vamos continuar focados porque a Elem já é referência no paradesporto e ainda temos muitos títulos para conquistar”, comentou o técnico.

