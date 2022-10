Manaus inicia jogos da Copa Zico da DDZ rural

Manaus (AM) – A 3ª fase da Copa Zico, realizada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), teve início nesta segunda-feira (3). A abertura dessa fase aconteceu no estádio Ismael Benigno, também conhecido como estádio da Colina, no bairro São Raimundo, zona Oeste, e no estádio Carlos Zamith, no bairro Coroado, zona Leste.

A 3ª etapa será disputada por alunos de 19 unidades da Divisão Distrital Zonal (DDZ) rural nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15.

Serão oito equipes na categoria Sub-9, oito equipes na Sub-11, seis na Sub-13 e oito na Sub-15.

Um dos coordenadores da Copa Zico na Semed, Thiago Nogueira, destacou que essa etapa é especial, porque os competidores passam por uma série de dificuldades por estudarem em escolas mais afastadas da zona urbana de Manaus.

“Hoje, demos o pontapé na etapa da DDZ rural, que é uma etapa bem especial para todos nós, pois sabemos da dificuldade dos alunos para virem até o local dos jogos, pegando barco ou ônibus, eles têm de acordar bem mais cedo do que o normal. E ainda temos mais seis etapas pela frente, contando com essa terceira que é a rural, e espero que todas sejam um sucesso”, explicou.

No primeiro dia da competição, aconteceram 14 jogos, sendo seis deles no estádio Carlos Zamith e oito no estádio da Colina.

Uma das disputas foi o time da escola Padre Calleri contra a escola municipal Luiz Freire, que goleou seu adversário com o placar de 5 a 0.

O ataque da escola vencedora dessa partida, camisa 9, da escola municipal Luiz Freire, localizada no quilômetro 18 da BR-174, Carlos Bragança, estava empolgado com o marco que alcançou no jogo e pela experiência vivida no campo da Colina.

“Eu adorei jogar nesse campo. Nunca vou esquecer isso, a emoção de jogar em um campo tão bonito e grande como esse, ainda mais por eu ter feito dois gols dos cinco que minha escola conseguiu fazer”, disse.

Fases

A etapa da DDZ rural será dividida em três momentos, como explicou o coordenador da Copa Zico da DDZ rural, Almeci Lucas.

“Ela vai ser dividida em três fases. Na primeira fase cada equipe vai jogar três jogos. Quem se classificar já joga as semifinais na sexta-feira e, no sábado, serão as finais de cada categoria”, explicou.

Almeci expressou também a alegria de alunos da zona rural e ribeirinha participarem de um evento como a Copa Zico.

“Muitos alunos, que são de ramais, são ribeirinhos, até então não tinham tido essa vivência com o campo oficial e, hoje, participar dessa competição, jogando no campo oficial, isso é muito importante para eles, para o aprendizado deles e, com certeza, vai ser uma experiência única em suas vidas. Portanto, a DDZ rural só tem a agradecer ao prefeito David Almeida e à secretária de Educação, Dulce Almeida, por essa oportunidade que foi dada a esses alunos. Muito obrigado mesmo por isso”, frisou.

Os jogos seguem até sábado na DDZ rural. Até lá, acontecerão 14 jogos por dia até quinta-feira. Na sexta, acontecerão oito jogos e a final da será realizada no sábado (8) com quatro disputas, de onde sairão os times campeões da etapa.

Foto: Thaís Araújo- Semed

