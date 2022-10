Maíra Cardi mostra boleto no valor de R$1 milhão e pede: ‘Me ajudem a pagar’

Momento chega após o anúncio do término do casamento com Arthur Aguiar

Maíra Cardi chocou os seguidores ao mostrar o valor de um boleto que irá pagar nesta sexta-feira (07). Por meio do perfil no Instagram, a influenciadora publicou imagens do documento no valor de R$1 milhão.

“Eu quero saber dos boletos. Tem um boleto, aí, para eles pagarem? Eu quero que vocês me ajudem a pagar esse boleto. A gente pode fazer um ‘arrasta pra cima’, inclusive, quer ficar compadecido a pagar esse boleto, que ele está vencendo” , iniciou.

“Temos um boleto aqui para vocês pagarem, se vocês puderem me ajudar eu agradeço. Se você achava que tinha problemas e boleto, você não sabe o que é isso” , completou Maíra Cardi.

Nesse momento, a ex-BBB mostrou o boleto que custa R$ 1.171.322,95. Logo depois, ela mostrou outra conta, no valor de R$137 mil e disparou: “Mas isso aqui é um troco”.

“Eu estava brincando, porque obviamente vocês não vão pagar meu boleto”, finalizou Maíra Cardi que, logo depois, fez uma “publi” do programa de emagrecimento que comanda.

