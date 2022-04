Arthur Aguiar reatou com Maíra Cardi 15 dias antes do ‘BBB 22’; relembre idas e vindas

Arthur Aguiar revelou, aos colegas do “Big Brother Brasil 22“, que voltou a morar com a mulher, a influenciadora digital Maíra Cardi, duas semanas antes de ser confinado, num hotel, para entrar no reality show.

“(Estava) no auge da carreira, com filho, tinha acabado de voltar pra minha mulher, 15 dias, ela que me apoiou“, contou o ator e cantor, em conversa com Pedro Scooby, Douglas Silva e Paulo André, nesta madrugada.

O relacionamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar é pontuado por uma série de idas e vindas, além de desentendimentos, revelações e discussões que foram levadas ao conhecimento do público.

Quando recebeu o convite para o “BBB 22“, Arthur Aguiar ouviu a seguinte pergunta da mulher: “Você prefere entrar solteiro lá?“.

A própria Maíra confirma o fato, acrescentando que, naquele período, eles já estavam, de fato, juntos novamente, mas sem anunciar a reconciliação publicamente.

“A minha primeira reação (com o convite de Arthur para o BBB) foi ficar muito feliz. Depois eu perguntei: ‘O que que você quer? Você quer entrar casado ou solteiro?’“, contou a influenciadora, em vídeo publicado no Instagram, em março.

Para ela, essa era uma questão necessária a ser feita:

“Uma pergunta básica e necessária porque ele podia falar muito bem: ‘Já que a gente não assumiu, vou aproveitar minha chance’. Aí ele respondeu: ‘Não, você é a pessoa mais importante da minha vida, junto com a minha filha‘”, discorreu Maíra, no mesmo post.

Em 2020, Maíra Cardi revelou, por meio de um vídeo publicado em redes sociais, que Arthur Aguiar, com quem mantinha um relacionamento à época, havia cometido várias traições enquanto ela ainda amamentava a filha Sofia, de 3 anos.

Na ocasião, ela chamou o marido de “pistoleiro, nojento e asqueroso” e disse que não haveria qualquer possibilidade de reconciliação entre os dois.

“Se houve uma coisa que ele nunca teve por mim foi respeito. É a pessoa mais nojenta que eu já conheci na minha vida. É triste falar isso do pai da minha filha. Nunca imaginei que teria que apagar três anos da minha vida, como se nunca tivessem acontecido, porque nunca aconteceram. Foram uma mentira“, contou Maíra, à época, sobre Arthur Aguiar, com quem se casou em 2017.

Ainda em 2020, Maíra Cardi e Arthur Aguiar voltaram a se aproximar. Em março de 2021, ambos anunciaram que haviam se reconciliado.

Oito dias depois, o casal afirmou publicamente que… havia se separado de novo. Em dezembro de 2021, 15 dias antes de Arthur Aguiar ser confinado para entrar no “BBB 22“, a dupla voltou a morar na mesma casa.

“Meu marido, e não é defendendo ele, também é uma vitima da sociedade. Tem uma parcela de culpa, de responsabilidade, não poderia fazer o que fez, mas foi educado dessa maneira. A mesma mãe que educa a filha para ser uma princesa, educa o filho para comer o maior número de mulheres“, ressaltou Maíra, nesse período, numa entrevista a um podcast.

