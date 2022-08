Maíra Cardi vive crise no casamento com Arthur Aguiar, diz colunista

Maíra Cardi estaria vivendo uma crise no casamento com o campeão do “Big Brother Brasil 22”, Arthur Aguiar.

Segundo informações de Leo Dias, do Metrópoles, uma fonte próxima revelou que eles não vivem uma boa fase.

A choach e influenciadora anunciou recentemente que iria deixar o Brasil para passar um período na Califórnia.

“Hoje volto para Califórnia, onde morei por 6 anos!”, escreveu na legenda da publicação.

De acordo com a fonte do jornalista, Maíra Cardi estaria sem forças para terminar o relacionamento com o ex-BBB.

“Eles ainda estão juntos. Não sei até quando. Esse sumiço dela foi estafa. Tudo que ela fez por ele… E ele não fez nada em troca. Ela não tem força nem pra terminar”, teria dito a fonte.

Procurada pela coluna, a coach falou sobre a situação e revelou que tudo foi causado pelo ódio que recebeu na web e explicou ter amigos que se preocupam com o estado de saúde dela.

“Então, primeiro: eu não tenho amigos. Poucas pessoas sabem da minha vida. Minhas amigas não aceitam ele (Arthur) desde que ele voltou. Eu não acho que eles estão realmente preocupados comigo. Igual a você, se estivessem preocupados iriam até você. Falar que é amigo de longe, é fácil, é um rótulo”, disse Maíra Cardi.

*Com informações do iBahia

