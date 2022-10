Projeto Click Solidário acontece no dia 23 de outubro no Parque Jefferson Peres

O projeto Click Solidário idealizado pelo jornalista e fotógrafo Edivan Farias, do portal de notícias Blitz Amazônico, entrou para o calendário da cidade e conta com a solidariedade do povo Manauara. A 6ª edição terá como tema: Guerreiras na resistência, empreender para sobreviver.

Em 2022 o projeto terá como novidade a realização em um dos pontos turístico, no Parque Senador Jefferson Peres. A direção do evento convida a população para participar do Click Solidário que acontece no dia 23 de outubro, às 15 h.

“Você não pode perder, traga a família e venha para esse dia de encanto, beleza, magia e esperança”, afirma o idealizador do evento.

CLICK SOLIDÁRIO

O projeto surgiu em 2017 quando o próprio Edivan Farias foi convidado para participar de Click Solidário com crianças especiais do fotógrafo Hércules Andrade, no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, no bairro da Compensa, na Avenida Brasil, em Manaus. Na ocasião, o jornalista ficou emocionado com o que presenciou e ao deixar aquelas crianças ficou o sentimento que poderia fazer muito mais.

O mês era outubro, dedicada ao Dia das Crianças e também a uma das profissões mais importantes desse país, o dia do professor. Chegando em casa Edivan teve a ideia de fazer um ensaio fotográfico para homenagear os docentes que posaram no atelier do artista plástico Cláudio Andrade e o resultado foi um sucesso.

Mas a dedicação do Repórter das Comunidades não parou e ele decidiu prestar uma homenagem às mulheres diagnosticadas com câncer. O trabalho foi parar nas redes sociais e a repercussão do projeto superou todas às expectativas. Na primeira edição o atelier ficou lotado com a presença de mais de 60 mulheres além dos diversos profissionais interessados.

O projeto teve continuidade nos anos seguintes dando enfoque às mulheres acometidas pelo câncer e a cada ano mais veículos de imprensa se interessaram pelo projeto. Em 2020 mesmo com a pandemia, Edivan cedeu aos pedidos e produziu mais uma edição do Click Solidário.

Em 2020, o projeto ganhou uma maior visibilidade com matérias no jornal Folha de São Paulo e uma jovem de Minas Gerais se interessou também em dar continuidade ao Click Solidário em sua cidade. Na 4ª edição foi a vez de homenagear o fotografo Ira que faleceu devido à Covid-19.

No ano de 2021 o Click Solidário prestou homenagem para as mulheres que perderam a luta contra o câncer, entre elas Cíntia Quaresma, Maria Alves e Crislane Miranda.

Agora em 2022 o projeto vem com novidades com dois modelos de camisa, um novo espaço servirá como cenário para o Click Solidário e a expectativa é de mais uma edição de grandes emoções.

