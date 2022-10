Policlínica Codajás atende usuários LGBTQIA+ na campanha Outubro Rosa

A Policlínica Codajás, unidade de saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realizou, em parceria com a Universidade Estadual do Amazonas (UEA), na tarde desta sexta-feira (7), ações de saúde voltadas a homens trans, não binários e mulheres homoafetivas, no Ambulatório de Diversidade Sexual e Gêneros do Estado do Amazonas. A ação teve como objetivo atender a população LGBTQIA+.

Como parte do Outubro Rosa, campanha anual de conscientização de combate ao câncer de mama e de colo uterino, foram realizadas coletas de colpocitologia oncótica (preventivos), genotipagem para Papiloma Vírus Humano (HPV), microbiota vaginal e, também, testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C e consultas ginecológicas.

A coordenadora do ambulatório de Diversidade Sexual da Policlínica Codajás, ginecologista Dária Neves, explicou que a atenção ao público LGBTQIA+ acontece todo ano, porém o diferencial do dia foi o exame extra HPV.

“Nossa ação visa a prevenção ao câncer de mama e colo de útero e decidimos, em parceria com a UEA, fazer a genotipagem para HPV e a flora microbiota, onde avaliamos a presença de outras bactérias. Isso tudo é importante como prevenção”, declarou a médica.

Os atendimentos realizados nesta sexta, foram previamente agendados com os usuários, por meio de formulário on-line, divulgados nos grupos de apoio e com os usuários que têm cadastro na unidade de saúde.

Exame de HPV

O escritor Stefan Macklene, homem trans, de 22 anos, conta que está há 7 meses fazendo consultas no Ambulatório de Diversidade, onde realiza o processo de transição e, nesta sexta-feira, decidiu vir à unidade para fazer mais exames.

“Vi nos meus grupos sobre o exame de HPV e achei importante vir fazer, pois sou minha prioridade. Aqui eu me sinto seguro, com os médicos. Metade de tudo que preciso para atingir meus objetivos está nas minhas consultas e exames nessa unidade. É minha segurança e zona de conforto”, destacou.

Cerca de 20 usuários foram atendidos na unidade. Após o atendimento, o material coletado para testagem de HPV seguiu para o laboratório da UEA, e, posteriormente, o resultado será enviado a cada paciente. Os resultados também são destinados à criação de políticas públicas com foco na população LGBTQIA+.

Porta aberta

Em outubro, a unidade também comemora os cinco anos de existência do Ambulatório de Diversidade, que conta hoje com 500 usuários fixos cadastrados. O público recebe atendimento de uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, ginecologistas, assistentes sociais, enfermeiras, endocrinologista, técnicos em enfermagem e equipe administrativa.

O diretor da Policlínica Codajás, o médico Swammy Mitozo, ressaltou que o serviço de atendimento do Ambulatório de Diversidade e Gêneros da Policlínica Codajás é de porta aberta.

“De segunda à sexta, toda nossa equipe está aqui, pronta para receber qualquer usuário que precise de nós. Basta está munido do cartão do Sus e identidade e vir em nossa unidade, que daremos o suporte necessário para que ele ou ela tenha o atendimento humanizado que merece em saúde”, finalizou.

