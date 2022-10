Governo retoma buscas por desaparecido e auxilia trabalhos do DNIT após desabamento de ponte na BR-319

Careiro da Várzea (AM) – O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) fez, nesta sexta-feira (7), mais um dia de buscas pela vítima desaparecida após o desabamento da ponte sobre o Rio Curuçá, na rodovia BR-319, no último dia 28/09. Além disso, o Governo do Estado também continua fornecendo suporte para o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit), responsável pela aérea do acidente, que aguarda o recebimento de uma ponte provisória a ser instalada até o dia 19 deste mês.

Durante reunião do Comitê de Crise, nesta quinta-feira, órgãos federais, estaduais e municipais definiram um cronograma de ações, que determinou a intensificação dos trabalhos de busca dos Bombeiros até este sábado (8). Ao todo, 10 veículos já foram içados, e parte de uma carreta permanece submersa no local e deve ser removida ainda nesta sexta.

As buscas por João Nascimento, de 58 anos, também continuam sendo realizadas paralelamente por mergulhadores do CBMAM, com apoio da Marinha do Brasil.

O secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, esteve no local para acompanhar as ações e destacou o empenho do Governo em auxiliar os trabalhos do DNIT, de preparação da área para o recebimento da ponte provisória, que será colocada pelo Exército Brasileiro.

O trabalho de preparação do local para o recebimento da ponte, segundo informou o DNIT, é de aproximadamente três dias. Após esse período, será a vez do Exército iniciar os trabalhos de instalação da ponte. Segundo a instituição, a inauguração da estrutura deve acontecer nas próximas semanas.

A estrutura metálica terá capacidade para realizar o transporte de veículos grandes com capacidade de mais de 40 toneladas. A fiscalização da travessia será coordenada pelo exército.

Apoio

Atualmente, a Defesa Civil e a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) auxiliam no transporte de pessoas na travessia do Rio Curuçá. São, ao todo, quatro lanchas disponíveis para o transporte de passageiros.

Rota alternativa

Para evitar o desabastecimento de mantimentos em municípios como Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Autazes e Manaquiri, o Gabinete de Crise estuda uma rota alternativa, que sairá da comunidade Novo Remanso, em Itacoatiara, e de lá seguirá por Autazes com as cargas para os demais municípios. A rota ainda será analisada pelos prefeitos das cidades.

