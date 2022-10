Ponta Negra recebe serviços de nivelamento da areia

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus está realizando serviços de nivelamento da faixa de areia da praia da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus. Os reparos são feitos para correções de erosões causadas pela movimentação das águas do Rio Negro. Os serviços começaram na segunda-feira (10) e seguiram durante a terça-feira (11). A manutenção tem o objetivo de melhorar o complexo turístico para uso de banhistas e turistas.

Duas máquinas na areia estão sendo utilizadas para os reparos e nivelamento na praia perene. Os trabalhos de limpeza, paisagismo e manutenção no parque são feitos periodicamente. Com o apoio de retroescavadeira e de uma máquina patrol, da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), são feitos reparos e correções de erosões naturais provocadas pela movimentação das águas do rio Negro durante os períodos de vazante e cheia.

“Os serviços visam a manutenção na praia, para que a população possa usufruir de um ambiente seguro e saudável, um espaço público que é muito frequentado e cartão-postal”, comentou o coordenador da comissão que gerencia o complexo, o administrador Alberto Maciel.

A praia perene foi entregue durante a obra de requalificação da primeira etapa da Ponta Negra, no ano de 2012, tendo 4,8 mil metros quadrados. Ela não desaparece mais sob as águas do Negro durante a cheia do rio. A técnica perene foi a mesma usada em praias famosas como a de Copacabana, no Rio de Janeiro, e nas ilhas artificiais de Dubai, nos Emirados Árabes.

As forças permanentes de segurança pública, incluindo a Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas até as 17h, bem como para a manutenção do patrimônio de todo o complexo.

