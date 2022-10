Prefeito David Almeida anuncia retorno de Sabá Reis como titular da Semulsp

Manaus (AM) – Em festa feita pelos funcionários, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, na manhã desta terça-feira (11), o retorno de Sabá Reis como secretário municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), após seis meses devido à legislação eleitoral. A confirmação aconteceu na sede da pasta, localizada na Compensa, zona Oeste da capital amazonense.

“O Sabá Reis passa novamente a ser o secretário municipal de Limpeza Urbana, para que ele consiga dar sequência ao belo trabalho que iniciou na nossa gestão. Ele foi cumprir uma missão e agora retorna a essa secretaria. Eu tenho certeza de que ele vai fazer um belo trabalho. Desejo êxito e sucesso. Está nas mãos do Sabá a missão de colocar a cidade de Manaus no posto de cidade mais limpa do Brasil”, afirmou Almeida.

Sabá reassumiu o cargo de secretário, agradecendo ao também administrador Altervi Moreira, que ficou como titular do órgão durante o período em que esteve afastado; ao administrador Jairo Santos, que ocupou a Subsecretaria de Gestão; e ao José Rebouças, que está como subsecretário à frente das operações da pasta.

“Eu devo isso para a cidade. Esse comprometimento. Eu sou um devedor eternamente ao prefeito David. Ele precisa que as pessoas que os cercam tenham noção do tamanho do comprometimento que é a passagem dele pela Prefeitura de Manaus e eu estou de volta para honrar todo esse compromisso, porque a gente sabe que já teremos provações e eu quero estar aqui com ele para provar que a cidade de Manaus merece ter o David à sua frente por mais uma temporada”, destacou o secretário.

O administrador Altervi Moreira, que retornará à subsecretaria, destacou que ao longo destes últimos seis meses, deu o melhor de si para que a limpeza da cidade evoluísse.

“Esses seis meses que fiquei à frente como secretário é uma experiência que vou levar por toda a vida. Nós estamos atuando com o secretário Sabá desde 2021, e esse período como secretário mostrou a responsabilidade na gestão do prefeito David Almeida para cuidar da cidade de Manaus, cuidar das pessoas. Mas o Sabá vai continuar intensamente com o retorno dele e é esse o trabalho que temos na cidade”, destacou Altervi.

Administração

A Semulsp reúne cerca de 3 mil trabalhadores que atuam com serviços à população, garantindo o acesso aos serviços de limpeza urbana com serviço de coleta, varrição, capinação, roçagem, lavagem, poda e corte, pinturas, limpeza de igarapés e terminais, além de ações de conscientização ambiental para deixar Manaus mais limpa.

As praças são importantes espaços de lazer para a população e se tornaram uma marca de Manaus, atraindo pessoas de todas as idades para a prática de exercícios físicos ou simplesmente para diversão. A atual gestão da prefeitura, por meio da Semulsp, construiu e reformou diversos espaços públicos, entre praças, trevos, triângulos e rotatórias na capital.

A Semulsp é a responsável também pela manutenção e organização dos dez cemitérios públicos existentes em Manaus, dos quais seis na área urbana da cidade e quatro na zona rural. Todos os campos-santos passam por construção e reforma, dando dignidade aos trabalhadores e às famílias que vão visitar as sepulturas dos entes queridos.

