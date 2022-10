Suspeito de assalto é executado a tiros por “justiceiro” no Mutirão

Manaus (AM) – Um jovem identificado como Elian Victor Fonseca da Silva, de 18 anos, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (11), por volta das 19h, na rua 85 do conjunto Amazonino Mendes, conhecido como Mutirão, na Zona Norte de Manaus. Ele é suspeito de cometer assaltos na área.

De acordo com o sargento Dirley Peres da 27° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Elian e um comparsa não identificado estavam em uma motocicleta modelo Honda Fan 125, de cor azul, quando foram perseguidos pela população. Elian foi detido e agredido. Já o comparsa conseguiu fugir.

“Assim que Elian foi detido, chegou um justiceiro e efetuou os disparos de arma de fogo contra ele. A motocicleta não tem nenhuma restrição e será apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP)” , explicou o sargento.

O local foi isolado pelos policiais militares para a atuação das demais equipes competentes. A perícia criminal esteve no local para analisar a dinâmica do crime.

O corpo de Elian foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e deve passar por exame de necrópsia antes de ser liberado aos familiares para velório e sepultamento.

Testemunhas do crime deverão ser ouvidas durantes as investigações do caso que estão a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

