Mulher é encontrada morta dentro de apartamento no Nova Esperança

Manaus (AM) – Uma jovem identificada como Silvane dos Santos Costa, que tinha 25 anos de idade, foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (11), por volta das 15h30, dentro de um apartamento na rua Cristovão Colombo, no bairro Nova Esperança, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Fábio Silva da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a jovem já estava desaparecida há dois dias e morava sozinha no apartamento. Os familiares decidiram ir até o local para obter notícias dela e acabaram encontrando o corpo dela após abrirem o apartamento com ajuda do proprietário da estância.

“A jovem estava vestida com uma roupa de festa e estava sem calcinha. A principio não foi encontrada nenhuma marca de violência pelo corpo. No celular dela não foi encontrado” , explicou o delegado.

Fábio Silva destacou que nenhuma linha de investigação é descartada e que o corpo da jovem passará por exames para identificar se há algum tipo de substância pelo corpo que ela possa ter ingerido ou que alguém tenha feito ela tomar.

A jovem morava sozinha há três meses após se separar do companheiro. O corpo dela passou por perícia e foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela DEHS. Testemunhas devem ser ouvidas e as imagens das câmera de segurança da estância onde a mulher morreu devem ajudar nas investigações.

