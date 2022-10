Após encontro de crânio, restos mortais são achados em praia no Amazonas

Uma mulher não identificada esteve no local e informou que os restos mortais poderiam ser do irmão que está desaparecido

Maués (AM) – Mais restos mortais foram encontrados na tarde deste sábado (15) debaixo de um flutuante, em uma praia localizada no bairro bairro Ramalho Júnior, no município de Maués.

Mais cedo, moradores da localidade encontraram um crânio humano após a baixa do rio.

As equipes da 10° Companhia Independente de Polícia Militar (10° CIPM Maués) e 48° Distrito Integrado de Polícia (DIP) foram notificadas para as buscas na localidade e, após varredura na área, encontraram a ossada humana, um boné e uma camisa.

Uma mulher não identificada esteve no local e informou que os restos mortais poderiam ser do irmão que está desaparecido desde janeiro deste ano.

Os materiais encontrados foram encaminhados para a sede do 48° DIP para a realização dos procedimentos.

Crânio é encontrado em Maués

Um crânio humano foi encontrado por moradores do bairro Ramalho Júnior, na região de praia do bairro, próximo da casa lotérica, e notificaram às equipes policiais, que já foram até o local fazer os primeiros procedimentos.

Ossada humana é encontrada próximo à Cidade Universitária, em Iranduba