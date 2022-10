Manaus (AM) – O vidraceiro, Moisés Soares de Brito, estava tomando banho na praia da Ponta Negra com seus filhos, quando uma das crianças encontrou a ossada humana. O caso aconteceu na tarde deste domingo (9), na Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. O homem conta que ficou com medo, saiu rapidamente da água com os filhos, mas resolveu voltar e levar o esqueleto para a areia. Especulações dão conta de que o esqueleto pertence a um rapaz que desapareceu nas águas após se afogar há alguns dias.

Segundo a Polícia Militar, que esteve no local, o homem que encontrou a ossada, pegou uma parte da perna do esqueleto que estava junto com uma bermuda masculina. Por isso, especula-se que a vítima seja um homem.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), foi acionado e fez a retirada do resto do esqueleto que estava na água, faltando ainda, os ossos dos braços. Após retirarem, os ossos foram colocados em um saco plástico para ser periciado e aguardavam a chegada do Instituto Médico Legal (IML) para levar os restos mortais para realização de exame de DNA.

Veja o vídeo do momento em que o Corpo de Bombeiros encontra parte do esqueleto.

Especulações

O sargento Itamar, da 19ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar (Cicom), relatou que não há muitas informações sobre de quem é a ossada humana. “Possivelmente o corpo seja de um rapaz que estava em uma embarcação, uma lancha. E esse rapaz desceu da embarcação e veio nadando até à praia para pegar alguma coisa. E ao retornar para essa embarcação, ele não conseguiu e se afogou”, disse o policial militar.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outros casos semelhantes

No último final de semana, sábado (1°) e domingo (2), duas ossadas humanas também foram encontradas em Manaus. Uma delas estava na Orla do Bariri, especificamente, na rua da Paz, no bairro Presidente Vargas, localizado na Zona Sul da capital.

A outra, foi encontrada na rua Tapajós, bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus. Nenhuma delas foi identificada e seguem em investigações.

Leia mais:

Ossada humana é encontrada próximo à Cidade Universitária, em Iranduba

Vídeo: Motociclista embriagado causa acidente e amigo morre na Zona Norte

Duas pessoas são executadas com tiros na cabeça em escadaria no bairro Cidade de Deus