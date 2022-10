São Raimundo apresenta elenco para a Copa Verde: “Estamos buscando o título”, diz diretor

Manaus (AM) – O São Raimundo Esporte Clube apresentou, na tarde desta segunda-feira (17), o elenco para a disputa da Copa Verde 2022, além do novo uniforme que será utilizado na competição. O evento de apresentação aconteceu durante coletiva de imprensa, no Hotel Intercity, rua Marciano Armond, Adrianópolis.

O Tufão da Colina tem a estreia na competição marcada para o dia 28 de outubro, às 19h (horário de Manaus), contra o São Raimundo-RR – o local da partida ainda é indefinido. O duelo único é eliminatório e válido pela segunda fase da competição regional.

No encerramento da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro, os “São Raimundos” travaram um duelo que terminou no empate de 1 x 1, no estádio Canarinho, em Boa Vista. Diferente da Série D, onde Aderbal Lana foi o treinador do Tufão, na Copa Verde o comandante será Marinho, ex-atacante do clube e atual treinador do Sub-20 alviceleste.

Novo uniforme

No início da coletiva, foram apresentados a comissão técnica e os novos uniformes do Tufão da Colina. Em seguida, foram anunciados os atletas que representarão o clube durante a competição. O clube mesclou o elenco entre atletas já conhecidos e outros 10 das categorias de base.

O goleiro Jonathan (de vermelho) está emprestado pelo Nacional. Foto: César Gomes/Em Tempo

Confira o elenco completo:

• Goleiros: Jonathan, Victor, Samuel Naves e Julio César;

• Zagueiros: Thiago Spice, Guigui, Jefferson, Carlos Henrique e Yan Passos;

• Laterais: Magnum, Luquinhas, Caíque e Weverton Prado “Manicoré”;

• Volantes: Panda, Kamdem, Alexssander, Lucas Cordeiro e Ruan;

• Meia: Hitalo;

• Atacantes: Negueba, Igor Cuadrado, Alex Santos, Diego Vitor, Pedro Newton, Júlio Neto, Keven e Jefferson.

Para a equipe do Em Tempo, o diretor de futebol do São Raimundo, Rodrigo Guedes, declarou que as expectativas para o desempenho do clube durante a competição são as melhores.

“É um time bem mesclado para a gente aproveitar bem os talentos da base. Futebol é decidido dentro de campo. A montagem do elenco é importante, mas tudo vai depender do que acontecer dentro de campo. O futebol, como qualquer outro esporte, nunca vai ter uma garantia exata de vitória. Mas estamos buscando o título. O São Raimundo é tricampeão da Copa Norte, que virou a Copa Verde depois, e agora estamos buscando mais esse título. Em todas as partidas contra o São Raimundo-RR nos saímos bem, mas não deixa de ser o melhor time de Roraima. Vamos enfrentar uma pedreira”, declarou Rodrigo Guedes.

O técnico Marinho não poupou palavras para agradecer pela oportunidade de comandar o clube e ressaltou que espera exercer um trabalho que honre as tradições do São Raimundo, tanto dentro da competição quanto na história do clube em si.

“A gente vem trabalhando com muita dedicação, utilizando o que temos de mais moderno. Temos montado a nossa estratégia com base no perfil do treinador e de toda a equipe montada pelo oponente, temos trabalhado nesse sentido para que a gente faça um grande jogo lá em Roraima e para que a gente consiga o nosso objetivo. Temos buscado aumentar a intensidade do nosso trabalho, pois o tempo é muito curto. Iniciamos há uma semana e estamos intensificando esse processo para que a gente possa chegar o mais próximo possível do que a gente pensa”, ressaltou.

