Manaus (AM) – Faltam poucos dias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, e ruas de Manaus já estão nos preparativos para a maior e mais importante competição de futebol organizada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) a cada quatro anos.

As ruas enfeitadas, que ficaram internacionalmente famosas nos mundiais de 2014 e 2018, estão aparecendo novamente para mostrar o apoio da população à Seleção Brasileira.

Torcedores assíduos, os moradores das ruas 24 de Agosto, no bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus, e da rua 3, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, se reúnem durante esse período para deixar a rua mais colorida.

Conhecida por participar a nível mundial da disputa da melhor rua ornamentada na Copa do Mundo e sempre vencer, a rua Professora Isaura Barroncas, antiga rua 3, é uma das vias mais famosas do bairro Alvorada I.

Tricampeã no concurso de decoração de ruas promovido pela Prefeitura de Manaus, os moradores locais classificam o ato como uma tradição que começou na Copa de 1994 e que persiste até hoje.

Ao olhar para cima, quem caminha pela rua se depara com desenhos da bandeira do Brasil, bandeira do Amazonas, o escudo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), bandeira do Qatar e de outros clubes de futebol.

Recentemente, a rua foi contemplada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), com serviços de recapeamento asfáltico e, em breve, quem olhar para baixo também poderá contemplar as pinturas temáticas feitas no asfalto.

Considerado um ponto turístico na capital amazonense, a ornamentação na rua 3 chama a atenção de turistas e da população amazonense. É a quinta vez que a via é ornamentada para uma Copa. Para que seja possível organizar tudo, os moradores se unem para fazerem rifas e bingos nos anos antes do campeonato, para comprarem bandeirinhas, fios e tintas.

O eletricista Rainner Viana, de 38 anos, é um dos responsáveis pela ornamentação.

“De quatro em quatro anos organizamos tudo aqui se tornar realidade. Tudo o que fazemos não é apenas para nós, mas também para quem vem nos visitar. No último domingo, recebemos visita de pessoas vindas de São Paulo, pois estão anunciando bastante esses preparativos e as pessoas já vieram ver que é real tudo isso aqui. Já estão pedindo até local aqui nas redondezas para se hospedar e assistir o jogo com a gente por aqui. Teve o jogo de Portugal e da Inglaterra em 2014 e até o pessoal da Federação deles veio nos visitar”, destacou.

A iniciativa começou na Copa do Mundo de 1990, sediada na Itália, apenas com as residências pintadas de verde e amarelo, com o tempo, tomou proporções maiores e ganhou o ar de profissionalidade, tendo em vista que o local se tornou referência na capital amazonense. De acordo com Rainner, a expectativa para a ornamentação persiste até bem antes do período de Copa do Mundo e, atualmente, o grupo dedica horas na decoração da rua.

“Nós estamos saindo daqui, praticamente, 3h ou 4h da manhã. Quando eu trabalho, às vezes já chegou e me reúno com o pessoal para que a gente possa seguir pendurando as centenas de bandeirolas no nosso mosaico. Falta pouco tempo e queremos logo finalizar tudo para a inauguração, que vai ser logo na entrada do Qatar na Copa do Mundo. Queremos deixar tudo perfeito logo. São muitas pessoas envolvidas nesse projeto, sempre se ajudando”, pontuou.

Correndo contra o tempo para que toda a ornamentação da via esteja finalizada até o dia 24 de novembro – data de início da Copa do Mundo 2022 –, Rainner ressalta que a maior luta é a financeira, visto que, mesmo com o local sendo reconhecido mundialmente, a ajuda só parte dos próprios moradores da rua 3. Em 2014, a rua 3 gastou R$ 40 mil na decoração de 100 metros.

“A verba está muito baixa e as coisas estão muito caras. Apenas dois mosaicos que foram feitos já chegaram a R$ 17 mil. Estamos realizando bingos. Alguns mercadinhos, lojas de roupa e outras pessoas nos ajudam doando os brindes para o bingo”, disse.

Na expectativa para o hexacampeonato, Rainner relembra a copa de 2014, momento em que a Seleção Brasileira foi derrotada em 7 a 1 contra a Alemanha. Ele ressalta que o momento foi doloroso, mas nutre as melhores expectativas para o Mundial deste ano.

“Foi triste demais. No momento estávamos todos reunidos aqui, quase nos desanimamos, mas a brincadeira continua. É toda a rua reunida e não vamos parar tão cedo. Tenho a certeza de que vamos presenciar o Brasil levando o campeonato. Agora o hexa vem. Nós acreditamos que a Seleção será a campeã”, comentou.

Outras ruas da capital já estão no ritmo verde e amarelo, como é o caso da rua 24 de Agosto, no bairro Morro da Liberdade. Os moradores da localidade já deram o pontapé inicial e estão com parte da rua já ornamentada para o Mundial. A estimativa é que, neste ano, os moradores da rua façam um investimento de R$ 120 mil para enfeitar a rua e incentivar a Seleção Brasileira.

Há mais de 20 anos se mobilizando para colorir a via, os vizinhos contam com a ajuda de outros moradores das proximidades e também de outros bairros da capital amazonense. Sempre entusiasmados, os moradores já estão há pouco mais de 3 meses realizando eventos para arrecadar recursos para que o sonho se torne realidade.

Na Copa de 2014, a rua 24 de Agosto chegou a ser reconhecida a nível mundial após ser publicada pelo jornal New York Times. De acordo com um dos organizadores da ornamentação, o soldador Francimar Holanda, de 55 anos, a via é considerada uma “celebridade” e todos que passam por ela fazem questão de parar para registrar o momento.

Para quem passa pelo ponto – que ainda está no processo de ornamentação -, ao olhar para cima, além de contemplar mosaicos com a bandeira do Brasil e do Qatar, também poderá ver a coroa da Reino Unido da Liberdade – símbolo do bairro –, escudos dos principais clubes cariocas como Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense; uma homenagem ao Riacho do 40; bandeira do Amazonas e, por fim, uma belíssima caricatura do rei do futebol, Pelé.

“Estou aqui desde quando tudo começou. Sou morador antigo, nasci e me criei aqui, e sempre fui apaixonado por tudo isso. Nós tomamos um rumo que nem sequer imaginávamos que iríamos conseguir chegar. É uma rua conhecida pelo Brasil todo e, até mesmo, pelo mundo. Para mim é uma satisfação e um prazer muito grande participar disso aqui. Não tem preço”, ressaltou.

O grupo se reúne todas as terças-feiras, às 19h, para se organizar e ver quanto foi arrecadado com a realização dos eventos.

“Tudo sempre é tirado dos eventos É de onde tiramos o dinheiro para comprar material, fita, andaime e tudo o que for preciso para cá. Realizamos muitos bingos e outros eventos musicais para conseguir arcar com tudo. Temos também o ‘Festival do Peixe’ e é através disso que tiramos o sustento para tudo isso aqui”, alegou.

Com as ruas à caráter e vestidas de verde e amarelo para a chegada da Copa do Mundo, a festa se completa quando começam os jogos. Tradicionalmente, um telão é instalado nas vias, onde todos podem acompanhar as partidas. As ruas se enchem de visitantes para fazer fotos e conhecerem as obras de arte.

Neste ano, a Prefeitura de Manaus lançou o edital “Ruas da Copa 2022” para escolha de até dez ruas e espaços públicos para a exibição dos jogos da Seleção Brasileira durante a “Copa do Mundo Fifa 2022”. O chamamento vai até o dia 17 de outubro.

Os espaços receberão palco, som, luz, telão e banheiros químicos durante os jogos. Os jogos acontecem entre os dias 24 de novembro e 18 de dezembro.

