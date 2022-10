Anavilhanas é o campeão do 23º Ecofestival do Peixe-boi de Novo Airão

Após a divulgação, a torcida do Anavilhanas percorreu as ruas da cidade em carreata de comemoração

Novo Airão (AM)- O Peixe-boi Anavilhanas (verde e branco) conquistou o tetracampeonato no 23º Ecofestival do Peixe-boi de Novo Airão 2022, que emergiu na Lagoa do Peixe-boi com evolução da temártica “Mater”.

A agremiação conquistou o título com 339,8 pontos, contra 331,1 do Peixe-boi Jaú (verde e preto), que apresentou a temática ‘Do Ocaso à Aurora. O resultado oficial foi divulgado, nesta segunda-feira 17), pela Comissão Organizadora do evento que anunciou:

“Após a leitura das notas aplicadas pelo senhores jurados, não havendo fatos fundamentados que impeçam a divulgação do resultado oficial, a comissão organizadora declara como vencedor do 23º Ecofestival do Peixe-boi de Novo Airão o Grêmio Recreativo Folclórico e Cultural Peixe-boi Anavilhanas”.

O corpo de jurados, formado por seis julgadores e um presidente, avaliou os itens de destaques: Ala Temática, Garota Encanto da Batucada, Deusa da Canção, Mãe Natureza, Deus Mauá, Canção, letra e música, Coreografia, Porta-Estandarte e Lenda do Peixe-boi.

A Comissão atestou ainda que “não houve apresentação de recursos na forma e no tempo previsto no artigo 17 do Regulamento do 23 EcoFestival do Peixe-Boi de Novo Airão, que fora devidamente assinado e acordado previamente entre as agremiações. E que ao término das apresentações os envelopes foram lacrados e abertos, no domingo (16), na presença dos representantes de cada agremiação”.

Após a divulgação, a torcida do Anavilhanas percorreu as ruas da cidade em carreata de comemoração do título. Conquista que acumula os festivais de 2014, 2017, 2019 e 2022.

O secretário municipal de Cultura e Eventos (Semuc), Aroldo Nascimento Júnior, avaliou Ecofestival 2022 como a maior realização de todos os anos em Novo Airão.

“A organização amadureceu e daqui pra frente vamos corrigir e aprimorar os preparativos e realização do Ecofestival. Superamos as expectativas. O trabalho surtiu resultado. Quero parabenizar todas as secretarias e servidores que se empenharam para o sucesso do evento”.

Na avaliação do prefeito de Novo Airão, Frederico Júnior, foi dado pontapé inicial para que o Ecofestival seja o segundo evento cultural do interior do Amazonas. Ele também estimou a presença de um público, de 70 mil pessoas no evento, entre moradores e visitantes, que injetou na economia do município cerca de R$ 6 milhões.

“Vocês vão nos ajudar a conseguir essa conquista para Novo Airão. Agradeço ao Governo do Estado pelo total apoio para esse empreendimento. O maior Ecofestival da história do município. Com certeza hoje é um dia inesquecível em que comerciantes, pequenos empreendedores e a população também comemoraram com mais uma realização que veio aquecer a economia local.”

No domingo, o encerramento ficou por conta do aguardado show Wesley Safadão, além de George Japa e DJ Laila Abrel.

O Ecofestival do Peixe-boi é um evento promovido pela Prefeitura de Novo Airão, por meio das secretarias municipais de Indústria, Comércio e Turismo (Semintur) e de Cultura e Eventos (Semuc), com apoio logístico do Governo do Estado, via Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas (SEC), além das demais secretarias do município, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e Guarda Municipal.

