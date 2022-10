Pirarucurta 2022 abre prazo para inscrições de produções audiovisuais

Manaus (AM)- O Pirarucurta Festival Audiovisual Universitário, da Faculdade Martha Falcão Wyden, que chega a sua 4ª edição em 2022, abriu prazo para as inscrições de obras audiovisuais. O período se estende até o dia 24 de outubro.

O evento que consagrará as melhores produções ocorrerá no dia 27 de outubro, na sede da faculdade, zona Centro-sul de Manaus.

Segundo a coordenação do festival, serão aceitos trabalhos produzidos entre os anos de 2018 e 2022. Poderão participar universitários e egressos de todas as instituições de ensino do Amazonas. As inscrições são gratuitas e acontecem até 24º de outubro.

A proposta é abrir espaço para a divulgação e democratização da produção audiovisual, objetivando socializar e dar visibilidade a vídeos e filmes de curtas-metragens produzidos por universitários do Amazonas, além de fomentar o reconhecimento dos futuros profissionais do audiovisual de forma geral.

De acordo com a coordenadora do Curso de Jornalismo, Cláudia Monteiro, o Pirarucurta Festival Audiovisual Universitário quer lançar olhares para os novos caminhos que estão sendo construídos na área, por iniciativa de produções coletivas, independentes e estudantis.

“Acreditamos que o audiovisual é uma ferramenta para difundir diálogos e gerar escutas, conectando experiências, narrativas e potências para transformação social”, destacou a coordenadora do curso de Jornalismo, Cláudia Monteiro.

Inscrição

Cada responsável poderá inscrever quantos trabalhos desejar para os três tipos de categorias, vedada a participação de trabalhos que caracterizem promoção institucional, política e/ou empresarial (com exceção de trabalhos fictícios). Para se inscrever basta acessar link: https://forms.gle/WKaHwDw265H46Y4M7 .

É necessário preencher um formulário de inscrição on-line para cada trabalho, informando o link do vídeo inscrito, que deverá estar disponível em plataformas como Youtube e Vimeo, já em alta resolução para exibição (Full HD), para participar do processo de seleção.

Mostra competitiva

A mostra competitiva compreende a exibição de produções audiovisuais de até 20 minutos cada concorrendo à premiação e dentro das categorias delineadas nas categorias: curtas-metragens de ficção; mini documentário: reportagem em telejornalismo e documentário; videoclipe.

Cronograma

Período de inscrição: Até 24/10/2022

Divulgação do resultado dos trabalhos inscritos na mostra competitiva: A partir do dia 25/10/2022

Premiação das obras: 27/10/2022

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Teatro Amazonas recebe encontro de Tenores do Brasil

Teatro Amazonas tem eventos culturais de terça a domingo

Feirinha do Tururi atrai 8 mil foliões