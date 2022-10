Feirinha do Tururi tem público de 20 mil pessoas e segue até quinta em Manaus

Manaus (AM)- A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realiza, até quinta-feira (20), na avenida Belmiro Vianez, conhecida como alameda do Samba, na zona Centro-Oeste, a Feirinha do Tururi, um “esquenta do Boi Manaus 2022”, festa comemorativa aos 353 anos da cidade.

Lançada pela Manauscult em parceria com a Associação dos Artistas do Boi-Bumbá, em 12 de outubro, a Feirinha do Tururi movimentou, em cinco dias de evento, mais de 20 mil pessoas. A expectativa é de que, até o final da programação, passem pelo local, ao menos, 50 mil pessoas.

Segundo o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, o “esquenta do Boi Manaus 2022” é uma mostra do que a prefeitura está preparado para o aniversário da cidade, além de ser uma excelente oportunidade para os foliões aprenderem as coreografias.

“Nos dias 21, 22, e 23, vamos viver o maior Boi Manaus dos últimos tempos. A festa será não apenas uma celebração pelo aniversário da nossa capital, que completará 353 anos, mas o resgate da tradição e da valorização dos artistas de toadas”, finalizou.

O ritmo quente da toada agradou quem passou pelo local. David Assayag, com seu timbre suave e a força impetuosa de seu canto, emocionou quem ouviu as histórias, os costumes e as lendas amazônicas, contadas por ele, neste domingo (16).

Para Miriam Ferreira, 29 anos, arquiteta, a organização e divulgação do evento está de parabéns. “Realmente é uma festa muito bonita. Eu sou parintinense, sou da terra, e a cobertura aqui está incrível. As bandas são muito boas. Adoro o David Assayag. Um show à parte. Teve Márcia Siqueira, também, que é perfeita. Achei tudo muito bem organizado, bem seguro também. Muito legal”, concluiu.

O evento, que é gratuito, reúne grandes intérpretes da toada, como Márcia Novo, Júnior Paulain, Patrick Araújo, Sebastião Júnior, Paulinho Viana, entre outros. A programação completa está disponível no site http://manauscult.manaus.am.gov.br/.

*Manauscult

Fotos – Viana / Semcom e Oliveira Jr./Manauscult

Leia mais:

Oficinas do Circuito +Cultura fomentam capacitação profissional no AM

Festival de Teatro na Amazônia divulga vencedores

Feirinha do Tururi atrai 8 mil foliões