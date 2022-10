SEC oferece oficina gratuita de maquiagem artística

Manaus (AM)- Com a chegada do Dia das Bruxas, ou Halloween, as maquiagens sinistras de personagens de terror ganham destaque.

Pensando no tema, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa oferece, de 26 a 28 de outubro, no Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), Centro, uma oficina de maquiagem artística gratuita, voltada ao tema da data comemorativa.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link https://forms.gle/ucwWEVmK3prKJrMd6.

Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas para a oficina, a ser ministrada pelo professor de artes, Romulo Hussein.

O objetivo da oficina é movimentar o mercado por meio da arte. O secretário de Cultura e Economia Criativa em exercício, Candido Jeremias, informou que economia criativa é o principal foco das oficinas de serviços e produções artísticas.

“Dar visibilidade aos trabalhadores da cultura e movimentar o mercado criativo é nossa maior proposta. Muitos artistas estão envolvidos com a temática do Dia das Bruxas e qualificar abre mais portas”, ressalta o secretário.

O artista e professor Romulo Hussein disse que a iniciativa tem uma proposta de maquiagens sazonais, que estão em alta no mercado, para melhorar a renda dos profissionais.

“A festividade do Halloween tem crescido muito, as pessoas procuram cada vez mais por serviços de maquiagens e produções para o evento e, por isso, realizaremos essa oficina de maquiagens temáticas, que contará com a presença ex-alunos, para mostrar as oportunidades que a área artística trouxe a eles, além da rentabilidade”, conta Hussein.

Os inscritos receberão a confirmação da vaga pelo telefone. Os participantes devem levar à oficina material pessoal, como maquiagens, pincéis e itens de limpeza de pele. Outras informações estão disponíveis no formulário de inscrição.

