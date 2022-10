Wilson já investiu R$ 322 milhões em parcerias com a Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima já liberou R$ 322,289 milhões em convênios e repasses de fundos da área da saúde, assistência social e infraestrutura para a Prefeitura de Manaus, desde 2019.

Grande parte dos repasses feitos até o momento para a Prefeitura é relativa a convênios do pacote de investimentos de R$ 580 milhões que Wilson já formalizou com a Prefeitura de Manaus. No total, já foram repassados R$ 309 milhões para convênios que estão em andamento, entre os quais o que possibilitou a criação do Passe Livre Estudantil para alunos da rede estadual e municipal que agora não pagam ônibus para ir à escola.

Outros R$ 12,8 milhões foram repassados para a Prefeitura de Manaus para investimentos em áreas que são essenciais para melhoria da qualidade de vida da população. Esses repasses foram feitos por meio dos Fundos Estaduais de Saúde, de Assistência Social e de Infraestrutura, esse último criado por Wilson para ampliar captação de recursos e investimentos.

Outros avanços

Os convênios com a prefeitura permitiram iniciar o maior programa de recapeamento de ruas da capital, o Asfalta Manaus, que já recuperou mais de 1.500 ruas e vai alcançar 10 mil. Além do Passe Livre Estudantil, os convênios na área de mobilidade destinam-se a subsidio para custeio do transporte público, que garantiu que não houvesse aumento de tarifa para a população.

Ainda no transporte público, os recursos contemplam a aquisição de ônibus elétricos, para substituição gradual da frota de ônibus movidos a diesel por tecnologias mais limpas.

Os repasses de convênios firmados por Wilson abrangem, ainda, a construção do viaduto da Bola do Produtor, na zona leste; do novo Terminal Rodoviário de Manaus e do parque temático Gigantes da Floresta, na zona norte; a reforma de 32 feiras e mercados; e a construção da nova feira e mercado da Manaus Moderna, incluindo a urbanização do entorno, entre outras obras.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima amplia vantagem para reeleição e está 17 pontos à frente de Braga, aponta Iveritas

Wilson Lima destaca apoio a reeleição de Bolsonaro: “Quem vota 44, vota 22”

Plano de governo de Wilson Lima prevê 160 obras estruturantes em todo o estado