Amom Mandel e Tabata Amaral se encontram em SP e conversam sobre projetos

São Paulo (SP) – O deputado federal eleito, Amom Mandel (Cidadania), se encontrou, nesta terça-feira (18), com figura de destaque do campo progressista no Brasil, a deputada Tabata Amaral (PSB-SP), em São Paulo. A jovem parlamentar levanta a bandeira da educação no congresso, e é oposição ao governo de Jair Bolsonaro (PL).

Ao Em Tempo, a equipe de assessoria de Amom Mandel informou que os dois parlamentares conversaram sobre projetos futuros para o mandato na Câmara dos Deputados em 2023.

Um desses projetos é o “Gabinete Compartilhado” que seria uma cooperação técnica entre os deputados e suas respectivas equipes no que diz respeito à preparação e desenvolvimento de projetos e ações legislativos. O deputado eleito Amom Mandel mostrou estar disposto à integração.

Nas redes sociais, a deputada Tabata Amaral compartilhou o encontro com Amom nas redes sociais. No entanto, a publicação acabou sendo apagada pouco tempo depois.

“Que massa foi receber o @eusouamom aqui no gabinete! Amom foi o deputado federal mais votado do Amazonas neste ano, com mais de 288 mil votos. Conversamos sobre inovação, meio ambiente e a próxima legislatura”, publicou Tabata Amaral.

Amom Mandel visitou para a capital paulista para fazer o checkup anual em razão das doenças autoimunes que possui. Também conversou com outros representantes políticos durante a viagem em São Paulo, no entanto, não houve menção a respeito de apoios aos candidatos à presidência no segundo turno das eleições.

O parlamentar se reuniu com representantes de startups e pessoas relacionas a pauta do crédito de carbono.

Conforme a assessoria de Amom Mandel, todos os custos da viagem foram de responsabilidade do próprio parlamentar.

Leia mais:

Amom diz que não foi ouvido em decisão para apoio em segundo turno das eleições

Com 1 segundo na TV, Amom é o mais jovem deputado federal eleito na história do Amazonas

Amom Mandel atinge mais de 200 mil votos com 60% das urnas apuradas e está eleito deputado